帶來「低頭」驚喜 台南特色孔蓋說故事

台南下水道建設加速推進，污水接管率逼近3成。（南市水利局提供）

南市污水下水道接管普及率至去年底達29.5％，預計今年3月突破30％。特別的是，水利局處理污水下水道工程過程也兼顧美感跟文化傳承，陸續完成17款彩繪特⾊污水孔蓋，讓遊客低頭也有不一樣的驚喜。

台北、高雄於1970年代開始推動污水下水道建設，台南直到2001年才陸續推動，目前共12區推動用戶接管，用戶接管普及率在六都排名第4。水利局長邱忠川指出，目前仍持續積極辦理安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處污水系統管線及用戶接管工程，尤其是人口稠密區的永康區約2.8萬戶、仁德區1.3萬戶居重要關鍵。

請繼續往下閱讀...

邱忠川說明，台南建物多為透天厝，相較雙北大樓接管，戶棟比偏低，每戶接管成本高，目前正興建永康區污下水道系統工程共4案，完工後可接管約1萬377戶。仁德區汙水下水道系統第2期工程主、次幹管則預計2027年8月完工。原台南縣因幅員遼闊不利污水下水道建置普及率，於去年11月先行啟動鹽水區主幹管工程，估2年完成5.3公里幹管。

此外，台南自2020年起邀集在地文史相關工作者討論，結合當歷史文化，將典故融合於污水特色孔蓋圖樣，迄今已於濟殿、永樂市場、蝸⽜巷及三老爺宮周邊陸續完成，包括試經口、本廟邊、下粗糠崎、佛頭港、外觀帝港、看西街教會、葉石濤宮古座、保西宮、沙淘宮、大廠口角、十八洞角、頂粗糠崎、牛塭堀角、端月梅花柳夢梅、花月杏花楊貴妃、桐月桃花楊六郎，及梅月薔薇張麗華等17款彩繪特⾊污水孔蓋，共170座，充分將在地⼈文⾊彩融入，別具特⾊及文化意涵。

邱忠川表示，市府除力拚「看不見的建設」，提高用戶污水接管數並持續提升普及率，預估今年3月突破30％，加速改善民眾的生活環境，「看得見」的特色污水孔蓋更能進一步引領民眾，了解台南污水下水道建設的重要性，遊客在⾛進巷弄欣賞街頭巷尾歷史文化的軌跡的同時，低頭也有機會看到不一樣的驚喜，進而提升觀光人潮，以不同視角建立府城在地特色。

南市積極推進污水下水道用戶接管工程，同時美化市容環境。（南市水利局提供）

台南三老爺宮特有的12花神透過創意成為特色污水孔蓋圖騰。（南市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法