台南三老爺宮百變12花神 化身污水孔蓋、生日鹽御守

台南三老爺宮12花神化身生日鹽御守。（安平出張所提供）

北區區公所攜手水利局將三老爺宮特有「12花神壁畫」，設計成12款特色污水孔蓋，首批4款已鋪設完成，剩餘8款將於今年6月亮相；無獨有偶，12花神也在熱門景點「安平出張所」化身為誕生鹽御守，為遊客祈福。

擁有300餘年歷史的三老爺宮正殿繪製罕見的12花神壁畫，乃出自名家薛明勳之手，藉由市府水利局經費補助，化身成12款污水孔蓋，目前已鋪設有1月梅花、2月杏花、3月桃花、4月薔薇，散布於北區北華街、裕民街、長北街以及周邊巷弄，共40處，鼓勵遊客在巷弄中尋找這些「花神孔蓋」，感受台南的詩意與歷史。北區區長潘寶淑表示，5月榴花、6月荷花、7月鳳仙花、8月桂花、9月菊花、10月芙蓉花、11月山茶花、12月臘梅花，預計將在今年6月正式亮相，滿足民眾收集慾。

潘寶淑分享，12花神是民間對應農曆12個月份的花卉守護神，每個月都有不同的花神與花卉，所以常見傳統稱農曆月份並不以數字呈現，例如廟裡匾額落款歲次會出現某某年「臘月」，指的就是農曆12月，但因地區和傳說差異，12花神有許多不同的版本，三老爺宮裡像是陶淵明配菊花（9月），在很多不同的版本都一樣，但5月的榴花則是罕見由鐘馗作為代表。

融合四季花卉與神祇人物設計創作的另類12花神，不只出現在「腳下」孔蓋，在見證台灣製鹽產業百年風華的歷史建築「安平出張所」（前身為「台灣總督府專賣局臺南支局安平分室」）也看得到，民眾可依據生日的月份，搭配繽紛的色彩鹽做出屬於自己的12花神生日鹽御守，另有水晶瓶、中藥香包等各種伴手禮體驗，還可以近距離餵食人氣萌寵「水豚君」。

台南三老爺宮特有的12花神透過創意成為特色污水孔蓋圖騰。（記者王姝琇攝）

