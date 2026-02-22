為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    春節連假尾聲湧返國潮 桃機8.5萬人次入境創疫後新高

    2026/02/22 15:20 記者朱沛雄／桃園機場報導
    農曆春節9天連假接近尾聲，桃根據移民署國境大隊預報統計，園機場今日入境旅客約8萬5027人次，為新冠肺炎疫情後新高。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節9天連假接近尾聲，桃根據移民署國境大隊預報統計，園機場今日入境旅客約8萬5027人次，為新冠肺炎疫情後新高。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節9天連假接近尾聲，桃園機場今天再現人潮，根據移民署國境大隊預報，今日入、出境旅客達到15萬4449人次，其中入境約8萬5027人，為新冠肺炎疫情後新高。

    移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬指出，依據預報統計，桃園國際機場第一航廈今天入境旅客約4萬4569人次，第二航廈入境約有4萬458人次，合計約8萬5027人，出境約6萬9422人，單日達到15萬4449人次。

    林清芬表示，國境大隊因應今年寒假及春節疏運，規劃「115年春節加強勤務專案計畫」，春節期間已動員全體內外勤人力，依旅客入出境高峰編排支援查驗勤務。桃園機場每天除了約有查驗人力230人，另編排內勤約14人次支援人工開檯查驗，還有27名保全協勤及34名替代役男協助引導旅客通關，確保出入境旅客通關順暢。

    林清芬說，國境大隊也會密切掌握航班動態並視中外籍旅客數，彈性調度人力開設充足櫃檯，維持旅客通關順暢，呼籲國人多使用第一航廈37座、第二航廈34座，共71座e-Gate自動查驗通關系統，加速通關速度。

    農曆春節9天連假接近尾聲，桃根據移民署國境大隊預報統計，園機場今日入境旅客約8萬5027人次，為新冠肺炎疫情後新高。（記者朱沛雄攝）

    農曆春節9天連假接近尾聲，桃根據移民署國境大隊預報統計，園機場今日入境旅客約8萬5027人次，為新冠肺炎疫情後新高。（記者朱沛雄攝）

    移民署國境事務大隊呼籲國人多使用e-Gate自動查驗通關系統，加速通關速度。（記者朱沛雄攝）

    移民署國境事務大隊呼籲國人多使用e-Gate自動查驗通關系統，加速通關速度。（記者朱沛雄攝）

