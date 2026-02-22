抗旱後盾！台南再生水廠擴廠 供應量升至8.8萬噸

永康再生水廠（圖）營運穩定，今年亦將同步進行增供擴建。（台南市政府提供）

台南市政府持續強化再生水建設量能。市長黃偉哲表示，目前全市再生水每日供應量已達6.1萬噸。市府團隊今年正式啟動擴廠工程，目標將整體供水量能提升至每日8.8萬噸，落實「一滴水用兩次」的永續目標。

台南境內已建置永康、安平及仁德3座主要再生水廠，現階段每日總供水量約6.1萬噸，透過專管輸送至南部科學園區。根據水利局統計，這3座再生水廠供水至今已逾4485萬噸，相當於3.5座白河水庫的有效蓄水量，可供給全市42天總用水量。

水利局長邱忠川說明，為因應產業發展需求，今年更積極推動再生水廠的增供擴建工程，針對既有廠區進行產能升級。其中，安平再生水廠將由目前的每日3.75萬噸大幅提升至6萬噸；永康再生水廠亦將由每日1.55萬噸提升至2萬噸。待擴建工程完工後，搭配仁德廠持續穩定供應的0.8萬噸，全市再生水總供應量將一舉突破至8.8萬噸，將成為南部地區抗旱與穩定供水最強而有力的後盾。

黃偉哲強調，再生水建設是「科技造水」的具體實踐，不僅能讓每一滴水發揮最大效益，更能透過「以水換水」機制，將珍貴的水資源留給市民使用。市府將持續緊盯工程進度，確保如期如質達成增供目標，建構更具韌性的水資源調度網絡。

