台北迪化運動公園環境改造 「花卉馬拉松」起跑

台北市迪化污水處理廠附設休閒運動公園內栽植多元花卉，還有各種運動設施。（台北市衛工處提供）

台北市政府工務局衛生下水道工程處提升迪化污水廠公園整體休憩品質，啟動環境升級改造工程，增設自行車牽引道，建構連結淡水河堤外與迪化公園綠色休閒的空中走廊；園區內新植的富士櫻陸續開花，迪化污水處理廠廠長黃邰聰表示，隨著富士櫻綻放，園區「花卉馬拉松」正式起跑，加上籃球場、網球場及共融式遊戲場等設施，適合各年齡層民眾來踏青賞花、活動筋骨。

迪化污水處理廠為半地下化設施，上部空間活化成為休閒運動公園，鄰近淡水河兼具多元使用功能與優美河岸景觀。北市府自2022年起陸續增設共融式遊戲設施與兒童戲水空間，現階段規劃河濱銜接堤內自行車道的牽引設施，建構連結淡水河堤外與迪化公園綠色休閒的空中走廊，兼顧行人散步與休憩需求。工程以今年8月完工為目標。

衛工處工務科陳鏗元科長表示，工程完成後，將成8月盛會「大稻埕夏日節」觀景最佳熱點，讓民眾可以居高臨下俯瞰煙火施放，搭配河面倒影的美景；施工期間將先封閉跨堤景觀平台，民眾需配合改利用民族西路國順疏散門進出淡水河水岸空間。

另一方面，衛工處為增添園區景觀層次，在既有本土原生種「山櫻花」外，今年新植46株「富士櫻」，目前已陸續開花迎來最佳賞花期，未來形成一片櫻花景觀可期；而楓香正值轉紅時節，搭配櫻花紅粉、粉白色系交織，營造出色彩繽紛春日景致。

迪化污水處理廠廠長黃邰聰表示，隨著富士櫻綻放，園區「花卉馬拉松」正式起跑，櫻花花期過後，三月將迎來浪漫的杜鵑花季，四月則有潔白飄逸的流蘇花接力盛開。楓香樹灑落滿地紅葉，與櫻花紅、粉白色花朵在藍天映襯下相互輝映，還有被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳，以及有「彩虹之花」美稱的鳶尾花，加上園區設有籃球場、網球場及共融式遊戲場，適合民眾來踏青賞花、活動筋骨。

迪化運動公園今年新植46株「富士櫻」，目前已陸續開花迎來最佳賞花期。（台北市衛工處提供）

