日本男大生徒步環島，恰逢農曆春節感受人情溫暖。（徐裕逢提供）

一名來自日本福岡的男大生「侑成」（Ryan），於農曆年前獨自背著行囊來台挑戰「徒步環島」，侑成於大年初二、旅程進入第5天、受困於手機沒電與迷航危機時，意外透過Threads認識苗栗縣銅鑼鄉代徐裕逢，受邀住進徐家過年，讓他感受異國年節文化，以及環島途中遇到的人情味。

徐裕逢說，侑成從台北松山車站出發一路南下，計畫以雙腳感受台灣，但侑成於大年初二當天走到苗栗明德水庫附近，因手機與行動電源電力耗盡，且適逢春節多數店家休息的窘境、更在偏遠路段迷失方向，侑成趕緊先在Threads求助，徐裕逢因關注環島訊息透過Threads得知便前往與侑成碰面。

徐裕逢也邀請侑成至家中留宿，侑成不諳中文透過翻譯機溝通，但仍在異鄉感受台灣農曆年的熱鬧氛圍，體驗點燃象徵驅邪迎祥的鞭炮，更意外收到台灣人準備的新年紅包，侑成對桌上的客家肉圓、扁食及水餃讚不絕口；一位旅日創業的台灣友人得知後到場，用日語介紹台灣的歷史與禮儀，讓這份溫暖超越了語言隔閡。

徐裕逢陪同侑成走訪明德水庫、功維敘隧道與炮仗花公園，並帶他走進草莓園體驗採果，侑成也對沿途便利商店、飲料店、草莓園、檳榔攤、雜貨店的民眾所加油感動，繼續環島之旅。

