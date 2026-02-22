為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭最強平安粥能否外帶引起熱議 草湖玉尊宮主委說話了

    2026/02/22 14:44 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣草湖玉尊宮的平安粥，標榜料好實在，只在農曆年等特定節日免費供應。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣許多廟宇在春節連假免費供應平安粥，有人到知名天公廟草湖玉尊宮大啖平安粥後自備容器外帶，遭到其他香客斥責自私，此事PO網後引發熱議。草湖玉尊宮主委陳才馨今天（22日）回應，他們的平安粥未禁止外帶，將持續供應到25日。

    草湖玉尊宮的平安粥添加豬肉、蝦米、木耳、高麗菜、豆皮等配料，由經驗豐富的志工團隊掌廚，標榜料好實在，端上桌的粥品香氣四溢，只在農曆年等特定節日供應，被許多饕客形容是「宜蘭最強平安粥」。

    網友上網PO文指出，大年初四跟家人到天公廟（草湖玉尊宮）參拜、添香油錢、享用平安粥，結束後自備容器外帶時，同桌老婦人指著她的鼻子大聲斥責，「小姐，你這樣很自私，人家給你吃你還這樣外帶」。訊息曝光後，平安粥能否外帶引起討論。

    陳才馨說，草湖玉尊宮在每年農曆年都會提供平安粥，香客可在現場享用，或自備容器外帶，今年從大年初一到初九（25日）每天上午9點到下午4點無限量供應，其中大年初八因配合深夜的天公生慶典，當天供應時間延長到隔天凌晨2點。

    陳才馨表示，大年初一至今，草湖玉尊宮擠進爆滿香客，多數人拜完後順道來碗平安粥，烹煮平安粥所用的白米一天用量超過2000台斤，今年將供應到大年初九下午4點。

    草湖玉尊宮是宜蘭縣內香火鼎盛的天公廟。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣草湖玉尊宮的平安粥名聞遐邇。（資料照，記者江志雄攝）

