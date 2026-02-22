日月潭玉山星空音樂會 2/24線上索票

2026閃耀日月潭玉山星空音樂會，邀請台灣原聲童聲合唱團及原聲國際學院高中部合唱團擔綱演出。（玉管處提供）

2026閃耀日月潭玉山星空音樂會，3月21日（星期六）晚間6時30分，將在日月潭向山遊客中心登場，開放民眾免費體驗在璀璨星空下的湖畔，聆聽來自玉山部落的天籟歌聲，2月24日（星期二）中午12時起線上免費索票，由於座位數量有限，每人限索2張，額滿為止，民眾得把握難得機會。

日管處表示，此次玉山星空音樂會，演出陣容極具深度與國際視野，除了由受梵蒂岡教宗良十四世（Pope Leo XIV）公開接見與演唱「拍手歌」等數首歌曲而享譽國際的台灣原聲童聲合唱團及原聲國際學院高中部合唱團擔綱演出外，更邀請來自德國的知名人聲樂團 Aquabella以及「就是愛樂弦樂團」同台交流，透過東西方文化對話，打造一場無國界的音樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

除了音樂演出，由Galerie Douze畫廊旗下藝術家寧芮潔創作高達9米的紅髮小女孩「MOI」戶外巨型裝置藝術氣球，自3月22日至4月6日也將攀附於向山遊客中心外牆，結合建築曲線與湖景，形塑鮮明的視覺焦點，為向山建築注入當代藝術元素，煥發新意。

日管處指出，音樂會分為「憑票入座區」及「自由尋座區」，入座區採免費登記索票制，按照往年經驗，往往一開放線上索票，即迅速被索取一空，民眾索票動作要快，萬一沒有索取到座位區入場票，也歡迎屆時到自由尋座區席地而坐，體驗最貼近自然的戶外劇場氛圍。活動及索票資訊，可至官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。

2026閃耀日月潭玉山星空音樂會，座位區採索票入場。（玉管處提供）

2026閃耀日月潭玉山星空音樂會，3月21日晚間將在日月潭向山遊客中心登場。（資料照，記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法