2/22「幸福貓之日」 新北打造友善貓村

猴硐貓村的街貓長期由志工團體「猴硐貓友社」及在地店家共同照顧。（新北市動保處提供）

2月22日是「幸福貓之日」，新北市政府動物保護防疫處今年2月1日起，委由台灣防止虐待動物協會重新營運「猴硐貓公所」，持續推動認養小棧，並負責宣導教育工作，推廣「友善貓咪5守則」，攜手在地志工團體「猴硐貓友社」，3方合作共同守護貓咪福祉，打造友善、有秩序的貓村新風貌。

新北市動保處處長楊淑方指出，2021年設立「猴硐貓公所」，提供街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療救援及認養小棧等服務，讓遊客在適當規範下與貓咪近距離互動。貓公所外牆設置智慧公佈欄，呈現貓村大小事，並支援中、英、日、韓等4國語言；屋頂打造大型立體貓咪雕塑，結合燈光設計，成為夜晚山城的亮眼地標。動保處結合民間團體力量，派員巡村關心貓咪狀況，提供即時醫療救援，並協助媒合認養，為貓咪尋找溫暖歸宿。

請繼續往下閱讀...

楊淑方表示，猴硐貓村的街貓長期由志工團體「猴硐貓友社」及在地店家共同照顧，每天清晨7點，志工都會到村內「放飯、點名」，每隻貓咪都有名字與個性，例如親近人的圓滾滾賓士貓「閃電俠」、擁有迷人鳳眼的橘白貓「華安」，以及氣質十足的小王子虎斑貓「咖哩」，貓咪的獨特魅力吸引觀光客造訪，近期將結合志工力量，重新清點貓公所成員數量，掌握照護狀況。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如呼籲，遊客到猴硐與貓咪互動時應給予尊重，看到貓咪可以輕聲打招呼或坐在一旁拍照，避免強行觸摸、抱起或追逐，以免造成貓咪緊張，甚至發生抓傷情形。此外，貓咪已有志工每日定時、定點餵食，民眾不用準備食物，避免因過量零食與肉泥影響貓咪健康。

動保處表示，民眾應落實「友善貓咪5守則」，包括「飼養貓咪不棄養」、為貓咪完成三合一措施「植入晶片、完成絕育、施打疫苗」、接近貓咪時「勿大聲喧嘩、追趕」、參訪貓村應落實「垃圾不落地」、避免隨意餵食貓咪。猴硐貓公所開放時間為每週三至週日上午10時至晚間6時，活動資訊可參考猴硐貓公所IG專頁。

新北市動保處2021年設立「猴硐貓公所」，提供街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療救援及認養小棧等服務。（新北市動保處提供）

猴硐貓公所的認養小棧協助貓咪找到溫暖的家。（新北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法