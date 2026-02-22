明天開學喝鮮奶 新北市「鮮奶幸福週」上路

新北市推動「鮮奶幸福週」政策，幫助學童補充鈣質和營養。（圖由新北市教育局提供）

明天（23日）是中小學開學日，新北市「鮮奶幸福週」政策從明天起實施，全市2歲到12歲的學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往7大通路，每週免費兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，為新學期補充營養、增添活力。

新北市教育局長張明文表示，學童正處於成長發育的關鍵期，需要穩定的鈣質及營養補充，新北推動「鮮奶幸福週」，以制度化來提供乳品營養，補助對象涵蓋就讀全市的公、私立國小及幼兒園學生，以及設籍新北市的2至12歲兒童，讓孩子在日常生活中養成穩定飲用習慣，也減輕家庭的經濟負擔。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，自2月23日開學日起，家長或學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，在萊爾富、全家、7-Eleven、OK超商、全聯福利中心、美廉社及家樂福部分門市等7大通路，每週免費兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳；針對周邊缺乏兌換據點的5所偏鄉學校，將由合作乳品廠商辦理專案配送，直接送達學校或指定地點，確保學童補充營養不中斷。

教育局提醒，「新北兒童卡」或「新北幸福卡」除了兌換鮮奶、豆漿的功能之外，還享有多元加值回饋，憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費以及海洋與環教體驗系列活動、兌換兒童藝術節卡牌等；另搭配「鮮奶幸福週」政策，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動。相關資訊公告在「鮮奶幸福週」專屬網站，家長可查詢利用。

新北市「鮮奶幸福週」政策將從2月23日起上路。（圖由新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法