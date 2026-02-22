台66橋下空間華麗變身人氣景點！ 平鎮運動公園獲公共工程金質獎

桃園市政府工務局辦理「平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程」，日前獲行政院公共工程金質獎肯定。（桃市工務局提供）

桃園市政府工務局辦理「平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程」，工程總經費約8980萬元，去年1月13日啟用，日前獲行政院「第 25屆公共工程金質獎」肯定，基地位處台66快速道路與國道1號橋下，占地約2.7公頃，過去是車流穿梭上方、卻少有人停留的橋下空間，在市府團隊規畫成為結合全齡運動、生態探索與親子共融的特色公園，成功翻轉成為桃園人氣景點。

工務局長汪在宙今日表示，平鎮運動公園在規畫階段廣納家長與居民建議，依不同年齡層需求分區配置低齡探索區、大齡挑戰區與青少年運動區，有效降低動線交織，提升安全性與使用舒適度。施工期間落實三級品管制度，定期召開工務會議與現場督導，並運用3D模擬及空拍放樣技術提升施工精度，同步整合公路單位、台電及區公所辦理管線遷移與設施改善，確保工程品質與後續維護銜接。

園區空間配置方面，挑戰遊戲場設計19道不同難度關卡，包含高低錯落的攀爬網、俯衝而下的滑梯、律動擺盪設施與結合地形起伏的地景式遊具，孩子可在穿梭、翻越與滑行之間，在遊戲中自然培養肌力、平衡感與肢體協調能力，讓不同年齡層都能找到屬於自己的挑戰節奏。

另外，沙坑遊戲場鋪設細緻河砂，孩子可赤腳踩踏，在觸感與創造力的互動中開啟想像世界；生態探索區與水域探索區則串聯既有埤塘景觀，搭配水生植物與自然素材設計，打造如同戶外自然教室般的體驗空間，孩子能觀察水中生物，在親近土地與水域的過程中學習環境知識。

此外，園區設置足球場、籃球場、體健運動區及青少年抱石場。抱石場以多面向攀爬牆設計，提供不同難度路線，讓青少年在挑戰自我中培養專注力與耐力；體健區結合伸展與肌力訓練設施，成為長輩與成人日常運動的好去處。無障礙展演廣場與景觀廁所則兼顧機能與美感，使各年齡層皆能自在共享公共空間。

汪在宙說，此案採用無細料混凝土鋪面提升基地透水率，全區鋪面透水率達73.5％，並將拆除的混凝土咬碎再利用作為回填材料，減少廢棄物外運與碳排放。整體綠覆率提升至84.7％，保留既有喬木311棵，並復育風箱樹及桃園石龍尾等水生植物，營造誘蝶誘鳥棲地，讓市民在運動休閒之餘，也能親近自然、感受四季變化。

桃園市政府工務局辦理「平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程」，日前獲行政院公共工程金質獎肯定。（桃市工務局提供）

