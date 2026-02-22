根植在地航向永續！ 竹市北區大旗艦計畫「海港富竹・竹夢啟航」啟動

竹市今年由北區接棒推動社區大旗艦計畫「海港富竹・竹夢啟航」。透過海濱、舊港、港北、金竹及民富五大社區跨區結盟，整合在地資源與行動能量。（市府提供）

新竹市政府為深化「福利社區化」，延續香山區首屆大旗艦計畫所累積的成果，今年由北區接棒推動社區大旗艦計畫「海港富竹・竹夢啟航」。透過海濱、舊港、港北、金竹及民富五大社區跨區結盟，整合在地資源與行動能量，攜手打造自主互助、共好永續的社區發展新里程。

市長高虹安表示，市府自112年起由香山區海山社區領軍，串聯香山、朝山、頂埔、中隘及南隘等社區，推動竹市首屆「福利社區化旗艦型計畫」，三年來辦理超過200場次活動、服務逾7500人次，充分展現社區自主互助與在地行動力。今年由北區接力推動，透過跨社區整合與資源共享，將服務觸角延伸至更多生活圈，為城市注入更穩健且長遠的社區發展動能。

社會處長黃佳婷表示，此次北區大旗艦計畫獲衛生福利部核定補助92萬元，以「根植在地、航向永續」為核心理念，由鄰近南寮的海濱社區擔任領航角色，串聯舊港、港北、金竹及民富等五大社區共同推動。計畫透過跨區資源整合、人才培力與經驗傳承，擴大服務量能，逐步建構具深度與韌性的社區支持系統，落實「自主、活力、幸福、永續」的社區共榮願景。

社會處說明，「海港富竹・竹夢啟航」計畫內容涵蓋兒少、高齡、婦女、身心障礙者關懷、防暴宣導、志工培訓及特色產業等七大面向，並規劃10項重點子計畫，回應不同族群需求。

兒少服務方面，金竹社區推出「小小科學家」腦力激盪營，民富社區辦理「學在民富・玩中長大」學習成長計畫，培養孩子多元能力；高齡服務則推動「金包銀X計畫」，結合健康促進與創作活動，豐富長者生活。婦女服務以「第二人生，由雙手開始」手作課程及「民富好厝邊・文化一起學」共學行動為主軸，協助婦女發展自我價值與社會參與；身障關懷計畫「你我之間沒有牆」推動社區共融；「安心同行・守護每一個家」則深入社區辦理防暴宣導；同時透過「在地守護・社區志工永續計畫」強化志工培力，確保服務量能長期穩定發展。

此外，產業發展處推動「港北香草園區綠療癒」行動，結合地方特色產業與社區療癒能量；並與文化局合作辦理「微光海濱—時光導覽與文化共學計畫」，透過海濱導覽與文化共學活動，深化居民對在地歷史與環境的認同，讓社會福利與產業發展、文化底蘊相互融合。

