嗨喊「成功推坑賈永婕看展」！ 朱宥勳加碼推薦台史館、台文館

101董事長賈永婕在社群分享看展照片。（本報合成，擷取自賈永婕社群）

台北101董事長賈永婕近期因電影《世紀血案》而深入了解「林宅血案」，並親赴義光教會及中正紀念堂參觀「自由花蕊」特展，現場更公開聲援香港與黎智英，被網友封為「民主戰鬥機」。曾公開推薦賈永婕看展的作家朱宥勳對此表示「推坑成功」，並進一步建議安排台南之旅，走訪台史館與台文館，深入感受台灣迷人且深邃的文史魅力。

朱宥勳昨（21）日在臉書興奮發文指出，賈永婕去看了中正紀念堂的「自由花蕊」常設展，讓他不禁嗨喊「推坑成功！」他並呼籲，若想進一步了解暸解更多台灣歷史與人文，可以安排一個週末的台南旅行，造訪位於台南安南區的「國立臺灣歷史博物館」以及中西區的「國立台灣文學館」。

請繼續往下閱讀...

朱宥勳介紹，國立臺灣歷史博物館的常設展非常有水準，會從史前時代一路講到現代，藏品從西班牙錢幣、藍地黃虎旗到近代的流行歌曲錄音帶都有。不但有轉型正義的主題，也有移民、殖民、貿易及種種生活史主題。

隨後，他推薦「國立台灣文學館」，並透露自己有參與常設展。如果先去「台史博」，再進到「台文館」，就會發現台灣文學史和台灣史神秘的共鳴關係，「你會發現，作家之所以會寫出某種作品，是與時代有著深刻連結的。」

最後，朱宥勳說，歡迎來到台灣文史的世界。台灣是一個中型的島嶼，但是有非常複雜的人群、文化與歷史，是很值得探究的一個領域，「一入此門，你會慢慢感受到方寸之間都有學問，『台灣』是迷人且深邃的知識樂園，可以玩一輩子的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法