基隆推動「區域衛星資優教育方案」 明德、建德及信義國中獲選衛星學校

基隆市政府除優化國中學術性向資優學生的鑑定機制外，更於115學年度推出「區域衛星資優教育方案」（基隆市政府提供）

基隆市政府持續推動教育資源更公平、更到位的政策，以「學生在哪裡，教育資源就到哪裡」理念，自115學年度起，優化國中學術性向資優學生的鑑定機制，更推出「區域衛星資優教育方案」。將透過獲選的明德、建德及信義國中3所衛星學校，整合師資與課程資源，發揮最大效益，讓孩子不用舟車勞頓，也能就近獲得優質的學習機會。

教育處表示，「區域衛星資優教育方案」的核心，就是把分散的資源整合起來、把好的做法分享出去，讓教育資源發揮最大的綜效。學生可以依照自己的學習需求，到鄰近的衛星學校修習特色資優課程，接觸不同的學習內容，也認識來自不同學校的同學，互相交流、彼此激盪。

以師資方面來說，可透過跨校共備、觀課與交流，彼此分享教學經驗，再把好的做法帶回原校，讓更多學生受益，形成「學生進步、老師成長、學校一起變好」的正向循環。

此外，市府資優教育資源中心也會和衛星學校分工合作，規劃跨領域學習、專題探究與實作體驗等多元課程，平日與假日都提供彈性選擇，讓孩子可以依興趣與能力深入學習，不僅讓學習內容更豐富，也能讓有限的經費與師資發揮更大的效果，把每一分資源都用在刀口上。

