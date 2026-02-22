為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆推動「區域衛星資優教育方案」 明德、建德及信義國中獲選衛星學校

    2026/02/22 13:41 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市政府除優化國中學術性向資優學生的鑑定機制外，更於115學年度推出「區域衛星資優教育方案」（基隆市政府提供）

    基隆市政府除優化國中學術性向資優學生的鑑定機制外，更於115學年度推出「區域衛星資優教育方案」（基隆市政府提供）

    基隆市政府持續推動教育資源更公平、更到位的政策，以「學生在哪裡，教育資源就到哪裡」理念，自115學年度起，優化國中學術性向資優學生的鑑定機制，更推出「區域衛星資優教育方案」。將透過獲選的明德、建德及信義國中3所衛星學校，整合師資與課程資源，發揮最大效益，讓孩子不用舟車勞頓，也能就近獲得優質的學習機會。

    教育處表示，「區域衛星資優教育方案」的核心，就是把分散的資源整合起來、把好的做法分享出去，讓教育資源發揮最大的綜效。學生可以依照自己的學習需求，到鄰近的衛星學校修習特色資優課程，接觸不同的學習內容，也認識來自不同學校的同學，互相交流、彼此激盪。

    以師資方面來說，可透過跨校共備、觀課與交流，彼此分享教學經驗，再把好的做法帶回原校，讓更多學生受益，形成「學生進步、老師成長、學校一起變好」的正向循環。

    此外，市府資優教育資源中心也會和衛星學校分工合作，規劃跨領域學習、專題探究與實作體驗等多元課程，平日與假日都提供彈性選擇，讓孩子可以依興趣與能力深入學習，不僅讓學習內容更豐富，也能讓有限的經費與師資發揮更大的效果，把每一分資源都用在刀口上。

    基隆市政府除優化國中學術性向資優學生的鑑定機制外，更於115學年度推出「區域衛星資優教育方案」（基隆市政府提供）

    基隆市政府除優化國中學術性向資優學生的鑑定機制外，更於115學年度推出「區域衛星資優教育方案」（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播