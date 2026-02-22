為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收假日上午路況正常 午後注意11處地雷路段

    2026/02/22 13:02 記者林志怡／台北報導
    中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    春節連續假期迎來尾聲，交通部高公局指出，今日上午國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今日交通量為96百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，且上午國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，但下午仍要注意11處易壅塞路段。

    高公局說明，今日截至11時30分，共發生8件事故，如上午11時02分於國1南向台南系統入口處發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵1公里；11時04分於國1南向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵1公里，11時11分於國1北向224公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

    針對下午的路況，高公局表示，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

    高公局建議，用路人可透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，也呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

    北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    高公局提醒，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤。（圖為高公局提供）

    高公局提醒，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤。（圖為高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播