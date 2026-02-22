收假日上午路況正常 午後注意11處地雷路段

中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

春節連續假期迎來尾聲，交通部高公局指出，今日上午國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今日交通量為96百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，且上午國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，但下午仍要注意11處易壅塞路段。

高公局說明，今日截至11時30分，共發生8件事故，如上午11時02分於國1南向台南系統入口處發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵1公里；11時04分於國1南向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵1公里，11時11分於國1北向224公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

針對下午的路況，高公局表示，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局建議，用路人可透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，也呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

高公局提醒，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤。（圖為高公局提供）

