圓山飯店爆資安危機！ 系統遭入侵 部分個資恐外流

圓山飯店今對外發布聲明表示，2月17日就發現資訊系統遭到外部駭客入侵。（資料照）

春節連假尾聲，圓山飯店卻忙著處理資安危機。圓山飯店今對外發布聲明表示，早在2026年2月17日就發現資訊系統遭到外部駭客入侵，經專業團隊鑑識後，確認部分系統曾被未經授權存取，不排除相關資料存在被竊取或外流的可能。

圓山飯店說明，受影響資料可能包括過去有業務往來單位的聯絡資訊、交易紀錄等內容，但實際範圍仍待最終鑑識結果出爐。消息一出，也讓不少關注圓山飯店的民眾與合作夥伴提高警覺。

事件發生後，圓山飯店已第一時間切斷相關系統連線，全面展開數位鑑識調查，同步強化帳號權限控管與監控機制，並依法完成主管機關通報，也主動請法務部調查局協助釐清案情。

圓山飯店強調，目前整體營運不受影響，將持續加強資安防護，對於任何不法入侵與資料竊取行為都會依法追究責任。同時也提醒合作夥伴與民眾，如收到可疑郵件、異常匯款要求或索取帳密資訊，務必多加查證，避免成為詐騙受害者。

圓山飯店聲明：

親愛的貴賓，您好：

本飯店於2026年2月17日發現資訊系統遭受外部不法入侵，並經專業鑑識研判，確認部分系統遭未經授權存取，且不排除相關資料有遭到竊取、外流之風險。因您曾本飯店有業務往來，過程中可能涉及聯絡窗口之資訊、交易或往來紀錄等資料等個資內容，本飯店系統內，雖然實際受影響範圍與內容仍待最終鑑識結果確認，為慎重起見，仍先以本函通知，並對於此次事件可能對貴單位造成之困擾與風險，表達歉意。

發生後，本飯店立即啟動最高等級資安應變機制，包括切斷相關系統連線、全面進行數位鑑識調查、強化帳號權限控管、提升監控與防護層級，並依法完成主管機關通報程序，同時主動請法務部調查局啟動調查。

本飯店對於任何不法入侵與資料竊取行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸。後續將透過法律程序維護本公司及合作夥伴之權益。目前整體營運正常運作，我們已採取高度警戒與多層防護措施，持續監控並控管風險，致力將可能影響降至最低。如有涉及貴單位權益事項，將主動即時通知並提供必要協助。

為降低潛在風險，建議您提高警覺，如近期接獲可疑郵件、異常付款請求、要求提供帳號密碼或其他金融資訊，或不明來電，請務必審慎查證，避免衍生後續風險。如需相關資訊或協助，請隨時與本飯店窗口聯絡，或洽公關部（02-28861818 分機1515、1022、1026）。

飯店將以最嚴謹態度面對本次事件，並持續強化資訊安全治理機制，確保合作關係穩定與長遠發展，並維護合作夥伴權益。感謝您一貫的信任與支持！

圓山大飯店 敬啟

2026.02.22

