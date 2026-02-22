屏東大同高中學生恆春半島徒步5日 探19世紀瑯嶠外交史詩

屏東縣立大同高中學生寒假組成「千里微塵：南岬健行隊」， 徒步5日橫越恆春半島。（屏東縣立大同高中提供）

明（23）日就要開學，屏東縣立大同高中16名學生這個寒假過得相當充實，他們花了5天時間，徒步橫跨恆春半島進行史詩般的長征，拜訪近代西洋勢力入侵的各個場域，透過在地的行動與族群互動的故事，從愛鄉愛土出發，培養全球視野。

屏東縣立大同高中學生寒假組成「千里微塵」南岬健行隊前往恆春半島，一路上學生除手持文獻，親歷羅發號船員登岸地點、美軍福爾摩沙遠征登陸地、南岬盟約地與出火山、清軍龜鼻山臨時堡壘與八瑤灣海灘等人文歷史場域，還要學習自然生態並進行夜間觀察。

健行首日，隊伍沿著當年李仙得的足跡，探訪「南岬盟約之地」與「出火山」，學員們在羅峰寺前將隨行老照片與當前地景進行今昔對比，深刻體會外交官隨行攝影中隱含的軍事部署考量，隊伍並翻越中央山脈南端分水嶺，驗證李仙得筆下的地理地貌。

隨後幾日，學生跟隨學校教師利天龍踏足多處歷史場域，包括親歷1867年「羅發號事件」船員登岸沙灘，以及隨後引發的「英軍科摩輪號救援行動登陸地」，並在「美軍福爾摩沙遠征」主力軍與側翼登陸地的海濱健行，欣賞龜仔甪社聖山－大尖山不同角度的樣貌與變化。

師生更在落山風中，前往剛揭幕的出火地質公園，並步行到真正的出火山，比較史料中高懸河岸的側向噴氣孔的不同。接著走過恆春西南岬角的大樹房，實地踏查清軍建立的臨時堡壘，再前往「八瑤灣事件」現場，反思族群間因誤解引發的悲劇。

漫長的健行非常適合思考，學員們還須完成老師出的任務，為南岬創作詩詞並朗讀；活動總召、學生黃欣怡表示，透過健行感受到原來速度慢下來真的可以看到許多平常看不到的東西，也透過到八瑤灣淨灘，發現原來海灘上有那麼多的人為垃圾、漂流木，了解愛護環境的重要。

大同高中表示，此次活動從2月9日至13日，學生在一步一腳印中，看見不同的風景，更看透表象後的結構，理解讀萬卷書之外，還得行萬里路，才能擁有宏大的格局，期勉學生不但是歷史閱讀者，更要成為具備洞察力、人道情懷與海洋視野的土地守護者。

屏東縣立大同高中學生寒假組成南岬健行隊，展現愛鄉愛土情懷。（屏東縣立大同高中提供）

