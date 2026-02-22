春節連假收假！ 澎湖機場湧入搭機人潮

春節連續假期收假日，民眾攜家帶眷湧入澎湖機場。（記者劉禹慶攝）

今年春節9天連續假期已到尾聲，今（22）日為收假日，一早澎湖機場就湧入搭機人潮，民眾攜家帶眷湧入機場欲搭機返回台灣本島，盛況再現！由於為管制機位時間，因此報到率奇高，立委楊曜服務處主任陳俊廷與澎湖縣政府分在台北、澎湖機場坐鎮，協助旅客輸運情況。

今日為疏運返台的旅客，澎湖航空站表示，提供包括運量澎湖往台北共25班、提供2274座位數；澎湖往高雄共21班、提供1584座位數；澎湖往台中共11班、提供975座位數；澎湖往台南共4班、提供280座位數 ；澎湖往嘉義共1班、提供70座位數，合計62班（其中中型機有8班,分別為A321機型5航班，B738機型3航班），總座位數為5183座位數，到場航班亦同。

查詢今日離站航班目前皆訂位客滿，截至上午8時20分，候補上旅客已有12位。另現場各航線等待候補人數合計為20位，疏運情形尚屬良好，同時今日上午8時華信航空加班澎湖至台北1航班，昨（21）日下午開放訂位，旋即客滿，班機座位需求相當緊繃。

由於春節連續假期機位實施管制，因此報到率奇高，每班幾達百分之百，因此候補人數寥寥可數，除了今日加班澎湖至高雄1航班外，明（23）日上午7時55分再開華信澎湖至高雄加班機，協助輸運旅客。

