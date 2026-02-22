蘇花路廊初五北上車流破2萬多 今收假北返估1.4萬車

為期9天的春節連假今（22）日進入最後一天，花蓮蘇花路廊湧現北返車潮，預估北上交通量將高達1萬4000輛次。（民眾提供）

為期9天的春節連假今（22）日進入最後一天，花蓮蘇花路廊湧現北返車潮，預估北上交通量將高達1萬4000輛次。公路局東區養護工程分局指出，截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮為1408輛，北上花蓮往宜蘭為3720輛，今日蘇花路廊北上車流量仍預估約有1萬輛。

公路局東區養護工程分局今指出，昨（21）日為春節連續假期第八天，蘇花路廊於上午9點湧現北返車潮，直至晚間10時逐漸趨緩，尖峰交通量約維持1000至1100輛/小時，蘇花路廊花蓮往宜蘭北上承接了21627輛、宜蘭往花蓮南下則有6698輛，其中台9線崇德、蘇花改中仁隧道至和平、蘇花改觀音谷風隧道、南澳市區及南澳至東澳路段部分時段有車多情形，崇德至蘇澳經台9線蘇花改旅行時間於車流尖峰時段約108分。

今（22）日為春節連假最後1天，蘇花路廊在旅行時間方面，於上午10時，經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德旅行時間約73分，北上崇德至蘇澳旅行時間約75分；公路局東區養護工程分局預估今日蘇花路廊北上車流量仍約有10000輛，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上之用路人行駛蘇花改路段，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局呼籲，行前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛以確保行車安全；最後再次提醒用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸服務，屆時公路局東區養護工程分局交控中心將持續依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序

昨（21）日為春節連續假期第八天，蘇花路廊於上午9點湧現北返車潮，直至晚間10時逐漸趨緩。（記者王錦義攝）

