    首頁 > 生活

    東石港口宮擲筊送車活動 奪冠者擲出12筊抱回休旅車

    2026/02/22 11:41 記者王善嬿／嘉義報導
    台南來的詹登元（右）擲出12筊獲得東石港口宮休旅車大獎。（記者王善嬿攝）

    台南來的詹登元（右）擲出12筊獲得東石港口宮休旅車大獎。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣東石港口宮春節添油香擲筊送轎車活動，今舉行頒獎典禮，來自台南麻豆的35歲男子詹登元，擲出最高12筊奪冠，獲休旅車一台；他說向媽祖祈求平安，家裡需要汽車，很開心。

    擲筊活動第二、三名，因有2人同樣擲出11筊，今早進行同筊PK，由番路鄉親陳鵬丞以2比0勝出獲第二名，他說每年來拜拜不曾參加擲筊活動，今年有感應媽祖要送大獎而參加，果然中獎，獲轎車一台，剛好想換車，要謝謝媽祖送春節禮物。

    港口宮主委陳慶堂說，今年活動從大年初一至初五舉行，添1000元油香錢，就能參加擲筊送轎車活動，添100元可以參加擲筊送金媽祖及iPhone 手機，初一就吸引逾30萬人，春節期間到訪香客近百萬人，轎車得主最高擲出12筊，金媽祖則是11筊。

    擲出9筊的新北市上班族李小姐，連10年返東石過年都會參加擲筊活動，她說，初三擲出9筊晉級PK，雖最終未擲出聖筊而與獎品無緣，但拿到紅包很高興。

    擲出11筊的陳鵬丞（右二）也獲轎車大獎。（記者王善嬿攝）

    擲出11筊的陳鵬丞（右二）也獲轎車大獎。（記者王善嬿攝）

    上班族李小姐今PK獲紅包，分享參加擲筊活動感謝。（記者王善嬿攝）

    上班族李小姐今PK獲紅包，分享參加擲筊活動感謝。（記者王善嬿攝）

    擲12筊獲休旅車得主預計今年結婚，喜稱新車可當禮車。（記者王善嬿攝）

    擲12筊獲休旅車得主預計今年結婚，喜稱新車可當禮車。（記者王善嬿攝）

