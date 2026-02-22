好天氣持續至週二白天 兩波鋒面接力228連假各地降雨機會高

未來一週氣溫趨勢（圖為中央氣象署提供）

今日迎來春節連假收假日，各地維持多雲到晴且溫暖的好天氣，中央氣象署指出，舒適的天氣將持續至週二白天，週二晚起因鋒面先後通過，天氣變化迅速，且228連假期間至3月初台灣都會維持東北季風影響的天氣型態，加上華南地區不斷有雲系生成並移入台灣，各地降雨機會高。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今日台灣附近維持偏東至東南風的環境，各地白天有25度以上，中南部有近30度，但夜間清晨氣溫仍只有16度左右，日夜溫差大，民眾早出晚歸務必注意保暖措施。

請繼續往下閱讀...

曾昭誠說，今日雖台灣東半部至巴士海峽有對流發展，但主要影響區域分布在海面上，僅為東半部、恆春半島、蘭嶼綠島地區帶來降雨，其他地區今日都是晴到多雲的好天氣，入夜後則因鋒面通過台灣北方海面，基隆北海岸地區也將有零星降雨。

對於未來一週天氣，曾昭誠表示，溫暖舒適的天氣將持續至週二白天，週二晚起有鋒面通過，隨後有東北季風增強，迎風面降雨機率提升，週三北部、宜蘭地區氣溫略降，白天氣溫下降至20至22度，但夜間清晨氣溫變化不明顯，且因通過速度較快，整體影響不大。

曾昭誠指出，週四白天因東北季風減弱，白天氣溫回升至25度以上，但因中層水氣較多，桃園以北、東半部、中部以北山區仍有降雨機率，其餘各地多雲，同日晚起有另一波鋒面開始影響台灣，天氣再度轉趨不穩定，南部地區以外各地降雨機率提高。

此外，曾昭誠提到，鋒面預計在週五通過台灣，部分地區可能有較大雨勢發生，加上228連假期間華南地區不斷有雲系生成並移入台灣，各地降雨機率仍高，尤其中部以北、東半部地區、南部山區需特別注意。

未來一週降雨趨勢（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法