春節連假收尾屏鵝公路順暢 228交通疏導措施出爐

今（22）日為春節連假最後一天，上午屏鵝公路車流順暢，圖為台1線、台9線交會路口。（公路局南區養護工程分局提供）

今（22）日是春節9天連假最後一天，截至上午10點屏東台一線、屏鵝公路車流狀況正常，公路局南區養護工程分局也公布接下來的228連續假期交通疏運措施，呼籲用路人配合。

228連續假期從2月27日至3月1日共3天，2月27日、28日恆春大灣遊憩區將舉辦2026台灣祭行前派對活動，預估連續假期前段以返鄉及南向旅遊車次為主，假期尾聲則以結束旅遊返回工作地旅次為主。

公路局南區養護工程分局楓港工務段今日表示，恆春地區為國內熱門旅遊景點，228連假期間預估將湧現大量旅遊車潮，為紓解龐大車流實施疏導措施，在台1線路段，枋寮水底寮五岔路口至枋山鄉嘉和路段實施調撥車道，將依車流量狀況，機動性實施南下或北上的調撥、沿線封閉非必要的中央分向島缺口，並規劃替代路線，包括南下台1線佳冬戰備跑道431K處左轉屏132線接縣道185線沿山公路回台1線、北上台1線439K沿山公路路口處右轉縣道185線沿山公路接屏132線回台1線。

另外，在枋山鄉楓港路段至枋山大橋（460K~453.1K）實施調撥車道，將依車流量狀況，機動性實施北上的調撥，沿線封閉非必要的中央分向島缺口。

在台9線路段，2月27日台9線449K新路社區實施北上車道漸變段縮減，實施時段自8時至下午3時，將視車流狀況解除或延長。3月1日台9線440K雙流社區實施南下車道漸變段縮減，實施時段自12時至晚間7時，將視車流狀況解除或延長。

在台26線路段，墾丁路（夏都酒店至小灣海水浴場路段）及大灣路二側禁止停車、臨時停車。墾丁大街每日晚6時至10時人車分流管制，台26線南下往墾丁車輛，請由墾丁牌樓前右轉大灣路南下；墾丁路北上車輛，請由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。

228連假屏東台1線水底寮替代道路路線圖。（公路局南區養護工程分局提供）

