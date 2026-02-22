為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節連假收尾屏鵝公路順暢 228交通疏導措施出爐

    2026/02/22 11:39 記者羅欣貞／屏東報導
    今（22）日為春節連假最後一天，上午屏鵝公路車流順暢，圖為台1線、台9線交會路口。（公路局南區養護工程分局提供）

    今（22）日為春節連假最後一天，上午屏鵝公路車流順暢，圖為台1線、台9線交會路口。（公路局南區養護工程分局提供）

    今（22）日是春節9天連假最後一天，截至上午10點屏東台一線、屏鵝公路車流狀況正常，公路局南區養護工程分局也公布接下來的228連續假期交通疏運措施，呼籲用路人配合。

    228連續假期從2月27日至3月1日共3天，2月27日、28日恆春大灣遊憩區將舉辦2026台灣祭行前派對活動，預估連續假期前段以返鄉及南向旅遊車次為主，假期尾聲則以結束旅遊返回工作地旅次為主。

    公路局南區養護工程分局楓港工務段今日表示，恆春地區為國內熱門旅遊景點，228連假期間預估將湧現大量旅遊車潮，為紓解龐大車流實施疏導措施，在台1線路段，枋寮水底寮五岔路口至枋山鄉嘉和路段實施調撥車道，將依車流量狀況，機動性實施南下或北上的調撥、沿線封閉非必要的中央分向島缺口，並規劃替代路線，包括南下台1線佳冬戰備跑道431K處左轉屏132線接縣道185線沿山公路回台1線、北上台1線439K沿山公路路口處右轉縣道185線沿山公路接屏132線回台1線。

    另外，在枋山鄉楓港路段至枋山大橋（460K~453.1K）實施調撥車道，將依車流量狀況，機動性實施北上的調撥，沿線封閉非必要的中央分向島缺口。

    在台9線路段，2月27日台9線449K新路社區實施北上車道漸變段縮減，實施時段自8時至下午3時，將視車流狀況解除或延長。3月1日台9線440K雙流社區實施南下車道漸變段縮減，實施時段自12時至晚間7時，將視車流狀況解除或延長。

    在台26線路段，墾丁路（夏都酒店至小灣海水浴場路段）及大灣路二側禁止停車、臨時停車。墾丁大街每日晚6時至10時人車分流管制，台26線南下往墾丁車輛，請由墾丁牌樓前右轉大灣路南下；墾丁路北上車輛，請由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。

    228連假屏東台1線水底寮替代道路路線圖。（公路局南區養護工程分局提供）

    228連假屏東台1線水底寮替代道路路線圖。（公路局南區養護工程分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播