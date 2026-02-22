這車「竄白煙」變火球！收假1.4萬車湧蘇花 警方籲確認車況再上路

吉安鄉慶豐一街與七腳川溪旁日前發生一起火燒車事故。（民眾提供）

為期9天的春節連假今（22）日進入最後一天，花蓮蘇花路廊湧現北返車潮，預估北上交通量將高達1萬4000輛次。日前吉安鄉發生一起車輛因冷氣出風口冒煙隨即起火燃燒的驚險意外，警方與消防局特別提醒，返鄉民眾在長途北返前務必檢查車況，避免因車輛故障或拋錨引發火警，甚至阻礙疏運車流。

今日是連假收假日，蘇花路廊維持北返旅次高峰。公路局東區養護工程分局預估，今日北上車流約1萬4000輛次，南下則約5600輛次。警方指出，午後將進入北返車多尖峰時段，呼籲用路人提前規劃行程，並利用「蘇花即時通」LINE官方帳號查詢路況，避開壅塞熱點。

然而，就在收假前夕，吉安鄉慶豐一街與七腳川溪旁發生一起火燒車事故。50歲廖姓女子於18日傍晚駕車行經該路段時，驚覺冷氣出風口突然竄出白煙，隨即冒出火舌，廖女機警靠邊停車逃生，眼睜睜看著車頭遭火舌吞噬。吉安警分局與消防分隊迅速到場灌救，雖在22分鐘內撲滅火勢，但整輛車已嚴重焚毀。

保養廠業者趙先生指出，車輛發生火燒車的主因，通常為「氣門室蓋漏油」或「電線老化」。漏出的油脂若遇高溫引擎零件，或電線絕緣層破裂與車身接觸產生火花，極易引發火災。他建議，民眾在收假長途駕駛前，除了檢查基本油水，更要檢查引擎室有無漏油痕跡、線路有無脆化，以及輪胎胎壓、胎紋與煞車皮狀況。

公路局東區養護工程分局表示，為提升行車效率，交控中心將持續依交通動態調控蘇花路廊號誌，並協同現場警力指揮。警方也再次叮嚀，連假最後一日民眾體力消耗大，上路前應養足精神，切勿疲勞駕駛；若車輛在隧道內或車流密集處發生故障，不僅自身安全受威脅，更會造成後方嚴重回堵，做好行前檢查才是平安回家唯一的路。

