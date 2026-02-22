春天後母面！ 暖熱持續到週二 本週陰晴不定變動快速

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天西半部維持晴到多雲，預估持續到週一、週二各地仍是白天暖熱、日夜溫差大的天氣，不過週三有冷空氣南下，週四到下週日更有華南水氣東移，預估未來一週是變動快速的春季型天氣，陰晴不定。（圖擷自臉書）

今天是春節連假最後一天，氣象專家指出，今天除東半部偶飄雨，西半部仍維持晴到多雲，預估持續到週一、週二各地仍是白天暖熱、日夜溫差大的天氣，不過週三有冷空氣南下，週四到下週日更有華南水氣東移，各地都可能有陣雨，預估未來一週是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，提醒民眾多更新氣象資訊，做好保暖，以免感冒著涼。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆發文指出，今天是農曆年假最後一天，受到偏東風環境影響，在東半部全天偶飄雨，西半部仍維持晴到多雲天氣。中部以北早晚低溫16-17度，白天高溫26-28度；南部日夜低溫17-20度，白天高溫27-30度，日夜溫差大。東半部低溫16-19度，高溫25-26度。

廖于霆表示，預測週日晚到週一上半天有波東北季風短暫增強過程，北部東北部將轉為多雲時陰陣雨天氣，其他地區不受影響。到了週一白天東北季風又快速減弱，轉偏東風環境，僅東半部仍有短暫雨，其他地區是多雲時晴的穩定天氣。展望未來一週，天氣系統變動快速，週一週二天氣較好，週三有波明顯的東北季風南下，北部東半部將轉為陰陣雨天氣，中南部較不受影響。至於週四到下週日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。

氣溫方面，週一週二各地仍是白天暖熱，早晚寒冷，日夜溫差大。各地高溫可達27-29度，低溫則在18-20度之間。週三因為有冷空氣南下，北部東北部高溫驟降到20-23度，中南部及東南部仍可維持28-30度左右的高溫。低溫方面，北部東北部降到17-18度，中南部與東南部則在19-21度。週四週五北部東北部氣溫很快回升到24-27度，週六到下週日另波東北季風南下，北部東北部高溫又降到20度左右。中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28-30度，低溫19-22度。

廖于霆在文末再次提醒，未來一週已經趨向是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速，建議要多更新氣象資訊，做好保暖，以免感冒著涼。

