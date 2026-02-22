為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    毒販變壽司職人 5封信敲開廚房大門奪廚藝大賽銅牌

    2026/02/22 10:46 記者邱芷柔／台北報導
    劉忠翰（右）與老闆李奕立（左）。（記者邱芷柔攝）

    劉忠翰（右）與老闆李奕立（左）。（記者邱芷柔攝）

    站上國際廚藝賽場，評審緊盯刀工與擺盤，劉忠翰手心冒汗、雙腳微微發抖，兩年前才出監的更生人，最終拿下壽司項目銅牌，對他而言，這不只是比賽成績，而是重新被社會接住的開始，而讓他有機會站上賽台的人，就是台北車站後站人氣日式料理店的老闆李奕立。

    劉忠翰回憶，過去因販毒入獄，2023年假釋前夕，在監所翻閱雜誌時看到一篇介紹「三多屋爸爸嘴」的報導，文中提到李奕立願意聘用更生人，當時對未來毫無方向的他，請家人幫忙查詢店址，開始寫信給李奕立。

    「我一共寫了5封信。」劉忠翰說，前幾封回信只是簡單鼓勵，始終沒有明確提到是否錄用，但他沒有放棄，就將自己的犯案經過、服刑歷程，以及想改變的原因全數寫下，「我就是全部坦白講」，直到最後一封，才等到那句話：「歡迎加入團隊。」

    出監後劉忠翰正式踏入餐飲業，毫無基礎的他從最底層做起，跟著師傅學殺魚、站櫃檯接觸客人，再進到熱台磨練刀工與火候，一步步累積實力。李奕立帶人不講花招，強調料理沒有速成，「要有成就，就一定要付出代價。」

    劉忠翰坦言，過程中也曾撐不住，長工時與高壓讓他一度動搖，尤其回想過去販毒時收入來得輕鬆，更顯對比，但「立哥」始終沒有放棄他，甚至在他才剛熟悉廚房工作時，就替他報名「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」，他一度懷疑「是派我去出醜的嗎？」

    接下挑戰後，劉忠翰從4月準備到10月，半年時間裡密集練習切魚、握壽司與捲壽司，魚肉一開始常被切裂，他才發現刀法必須逆紋、角度精準，米飯的手感、出力與節奏，也得重新學習，比賽當天，他壓抑著緊張，最後以干貝、紅甘與鮭魚完成握壽司與細卷拼盤，在60多名參賽者中脫穎而出，奪下銅牌。

    「以前的錢來得很快，但每天都在怕。」劉忠翰說，過去在電動間與毒品環境打滾，雖然賺錢容易，卻隨時擔心警察、仇家或黑吃黑，生活充滿不安。如今在餐廳賺的是辛苦錢，卻踏實許多，家人也放心，他甚至主動與過去的朋友圈斷聯，「只要知道有人走回頭路，我就封鎖。」對他而言，獎牌背後是5封信換來的機會，也是第一次用雙手證明，人生可以重來。

    而這樣的人生，李奕立看過太多，出身彰化佃農家庭的他，童年貧困，小學畢業後即外出工作，白天上班、晚上念補校，一路讀到高中卻未能畢業，沒有亮眼學歷，他靠著市場歷練與持續進修站穩腳步，投入海鮮批發逾50年，創立「爸爸嘴」品牌已14年，如今年逾70歲，仍每天工作超過14小時。

    談到為何投入榮譽觀護人工作，他笑說「幫助人，比被幫助快樂。」在他看來，行善不必驚天動地，給一個人穩定工作、讓他能安心生活，就是最實際的改變。

    李奕立分享，30多年前投入榮譽觀護人工作，長期接觸更生人，他觀察，許多人再犯並非本性問題，而是「沒有工作，又回到原本的朋友圈」，因此他選擇在店內提供工作機會，從生活與職場重新建立秩序。至今店內更生人員工來來去去已超過20人，對他來說，每一個願意留下來的人，都是一次成功的「回頭」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李奕立（右）帶人不講花招，他強調料理沒有速成，「要有成就，就一定要付出代價。」（記者邱芷柔攝）

    李奕立（右）帶人不講花招，他強調料理沒有速成，「要有成就，就一定要付出代價。」（記者邱芷柔攝）

    劉忠翰（左）參加2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，最終在職業組美國米壽司職人挑戰賽中奪得銅牌。（劉忠翰提供）

    劉忠翰（左）參加2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，最終在職業組美國米壽司職人挑戰賽中奪得銅牌。（劉忠翰提供）

