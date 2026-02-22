為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    欣賞苗栗獅潭薰衣草「紫色浪漫」 一日遊體驗老街風情

    2026/02/22 10:44 記者蔡政珉／苗栗報導
    欣賞苗栗獅潭薰衣草「紫色浪漫」，一日遊體驗老街風情。（獅潭鄉公所提供）

    欣賞苗栗獅潭薰衣草「紫色浪漫」，一日遊體驗老街風情。（獅潭鄉公所提供）

    苗栗縣獅潭鄉鄉公所近年來推廣栽種仙草花、舉辦仙草花節打響名氣，11月至12月的仙草花節吸引大批遊客，鄉公所為延續觀光熱度今年首度在獅潭義民廟新鳳吊橋旁栽種薰衣草，近日已經呈現一片「紫色浪漫」，鄉公所估計最佳賞花期至3月21日，也規劃遊客一日遊行程走訪獅潭與老街風情。

    獅潭鄉公所指出，鄉內近年因為推廣仙草花觀光產業而聲名大噪，鄉公所請農民在田地栽種浪漫的薰衣草花田，延續這股「紫色浪潮」，紫色花田不僅鄰近壯麗的新鳳吊橋，田間更散落著藝術氣息濃厚的裝置藝術，如「樟之昇華」與代表昔日產業的「樟腦分子」地景。

    鄉公所建議，遊客賞花結束後可步行約5分鐘、穿過富有童趣的「神秘小徑」，「神秘小徑」曾是鄉民洗衫必經的窄巷，如今牆面彩繪動漫等圖樣，是不少旅人拍照景點，穿過小徑後，即可抵達人文氣息濃厚的新店老街，享受老街內的客家菜包、肉粽、仙草料理等道地小吃，感受純樸客家滋味。

    另外，鄉公所指出，由閒置舊宿舍改建的「獅潭有機書店」，感受鄉民共同創作的牆面彩繪，書店更是偏鄉孩童輕鬆享受閱讀趣味的重要基地。

