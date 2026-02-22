把握春節連假最後一天 屏東客庄輕鬆遊

竹田頓物驛春節限定便當《禾藏旬味》。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府在春節期間試營運的客庄觀光新地標「竹田頓物驛一號倉」，連日來人潮絡繹不絕，今（22）日是9天連假的最後一天，適合民眾來場輕鬆的小旅行；同位客家鄉的屏東可可巧克力園區、佳冬蕭屋洋樓、屏東客家文化中心也能順遊。

打造屏東客庄觀光新地標，屏東縣政府在竹田火車站旁打造竹田頓物驛園區，一號倉從本（2）月14日至2月22日試營運，並推出春節限定便當《禾藏旬味》，選用在地孕育的番鴨、杏鮑菇、可可等食材，結合客家粄食與調味手法，並融入日式料理的精緻食感，打造別具特色的客家風味鐵道便當。

屏東縣政府客家事務處表示，竹田頓物驛一號倉透過飲食、展示與文化交流，定位為結合生活與美學的複合式空間，遊客到此可感受客庄的歷史脈絡、人文氣息與竹田車站獨有的日式木造建築氛圍。整體園區未來也將逐步完善餐飲服務、特色商品展售、藝文展演及旅遊休憩等多元機能。

今年春節屏東天氣相當好，走春遊客多，今天是假期最後一日，客庄各個園區和館舍都適合一遊，屏東可可巧克力園區有「龍騰馬耀巧遇你」系列活動，安排豐富的趣味闖關和創意DIY，讓大小朋友享受陽光、認識屏東的可可巧克力；佳冬蕭屋洋樓帶領旅人穿越時空，感受老建築裡每一塊磚瓦訴說的歷史，此外，客家文化中心則是結合了傳統與現代，是全家人一起認識客家生活美學的好去處。

竹田頓物驛一號倉春節期間試營運。（屏東縣政府提供）

屏東可可巧克力園區。（記者羅欣貞攝）

可可已是屏東客庄特色作物。（記者羅欣貞攝）

