《Pokémon GO》湧人潮 主會場2天逾12萬人次參加

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動吸引大批國內外訓練家湧入台南，主會場台南都會公園兩天累計逾12萬人次參加，而寶可夢的身影遍布公園、街角與景點周邊，因此從主會場到城市街區皆可見訓練家手持手機展開冒險捕捉，今（22）日最後一天，南市觀光旅遊局呼籲尚未到訪的民眾可把握春節連假尾聲走訪台南。

不少民眾攜家帶眷漫遊台南都會公園，戴著主辦單位發放的皮卡丘造型的遮陽帽，在3大主題棲息地間捕捉首度登場的寶可夢，皮卡丘與伊布的見面會現場更是人潮不斷，AR拍照區則是人氣最夯，大小朋友排隊合影。

觀旅局表示，持有活動門票的訓練家皆可於購票當日選擇在主會場台南都會公園體驗3大主題棲息地，或依行程安排走入台南市內各區遊玩；而加購「城市漫步加值包」的訓練家，則可額外獲得1天的遊戲時間，盡情穿梭台南各行政區。從歷史街區捕捉寶可夢，到知名景點完成任務，不少訓練家一邊遊戲、一邊品嚐台南在地美食、感受街區風情，讓遊玩《Pokémon GO》化為結合觀光、文化與生活節奏的深度城市旅程。

寶可夢活動吸引大批國內外訓練家湧入台南，主會場台南都會公園兩天累計逾12萬人次參加。（南市觀光旅遊局提供）

