為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    成龍、椬梧濕地再進一步！ 雲縣府將向內政部申請標章認證 打造農漁業新價值

    2026/02/22 10:12 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣府今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加。（圖由雲林縣政府提供）

    內政部2019年正式公告核定雲林口湖鄉成龍及宜梧濕地，近年縣府也輔導業者投入生態保育工作。縣府表示，今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加，期許對濕地周邊農漁商品及生態旅遊帶來新的價值。

    縣府農業處長魏勝德指出，成龍及椬梧濕地2019年公告劃設，保護鄉內沿海重要特色地景及生態環境資源，特別是候鳥遷徙時期，可以觀察到豐富的雁鴨科、鷸鴴科鳥種，另外，濕地濱海區域為重要生產區，豐富的魚蝦貝類及養殖環境，提供鄰近社區生活生產之基礎，展現人類社會與自然互動共存，成為西南沿海濕地保育軸重要區位。

    魏勝德表示，成龍及椬梧濕地從2023年起委託國立嘉義大學王柏青教授辦理濕地標章輔導工作，深入瞭解地方濕地產業資源，今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加，期許對濕地周邊農漁商品及生態旅遊帶來新價值，讓消費者的選購支持行為直接回饋到業者，兼顧在地產業生計與生態保育。

    縣長張麗善表示，除今年將提出濕地標章認證申請外，其他生態保育工作也有所進展，如與嘉義大學教授賴弘智教授及台灣海洋大學教授陳義雄教授合作發表台灣特有種魚類「成龍青鱂」，讓成龍濕地之名躍上世界學術舞台，也與林業及自然保育署推動「重要棲地生態服務給付推動方案」，現有80位農友響應營造約111公頃友善鳥類魚塭，去年甚至還有6所國中小深度學習濕地特色課程，值得大家共享守護。

    雲林縣府今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣府今年度將向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查約有8位養殖業者參加。（圖由雲林縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播