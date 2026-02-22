為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北、竹東住宅區禁開抓娃娃機選物店 竹縣府提醒：最高可罰30萬

    2026/02/22 09:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    住宅區違法開抓娃娃機選物店，竹縣府開罰最高30萬！娃娃機選物店示意圖。（新竹縣政府提供）

    住宅區違法開抓娃娃機選物店，竹縣府開罰最高30萬！娃娃機選物店示意圖。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區自108年起依據都市計畫程序陸續公告實施相關土地使用管制要點，禁止設置選物販賣機，且商業區也有距離限制，近期縣府頻繁接獲竹北、竹東、新豐地區選物販賣機店家違規經營，因此特別提醒經營設置店家，務必先查詢與了解相關土地使用管制規定，避免誤觸法令受罰。

    自112年起至今，新竹縣政府陸續接獲民眾檢舉選物販賣機違規經營案件，縣府特別呼籲，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區已公告為禁止設置選物販賣機，請民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰。

    縣府產發處指出，為維護居住安寧，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區，自108年起已依據都市計畫程序，陸續公告實施相關土地使用管制要點禁止選物販賣機之設置，違規者將依「都市計畫法」規定處6至30萬元罰鍰。若持續未改善將持續開罰，開罰至第3次後將進行斷水斷電等處分。

    許多近期遭檢舉受罰的店家及行為人表示，不了解都市計畫法規與禁止設置之規定，為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，新竹縣政府重申，竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區已公告禁止設置選物販賣機；商業區部分則有距離限制，想要設置與經營選物販賣機店，請務必遵循竹縣各地區都市計畫土地使用分區管制要點，相關規定於新竹縣都市計畫網及都市計畫相關法令，避免因不諳法令規定而遭裁罰，造成不必要損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播