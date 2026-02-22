竹北、竹東住宅區禁開抓娃娃機選物店 竹縣府提醒：最高可罰30萬

住宅區違法開抓娃娃機選物店，竹縣府開罰最高30萬！娃娃機選物店示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區自108年起依據都市計畫程序陸續公告實施相關土地使用管制要點，禁止設置選物販賣機，且商業區也有距離限制，近期縣府頻繁接獲竹北、竹東、新豐地區選物販賣機店家違規經營，因此特別提醒經營設置店家，務必先查詢與了解相關土地使用管制規定，避免誤觸法令受罰。

自112年起至今，新竹縣政府陸續接獲民眾檢舉選物販賣機違規經營案件，縣府特別呼籲，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區已公告為禁止設置選物販賣機，請民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰。

縣府產發處指出，為維護居住安寧，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區，自108年起已依據都市計畫程序，陸續公告實施相關土地使用管制要點禁止選物販賣機之設置，違規者將依「都市計畫法」規定處6至30萬元罰鍰。若持續未改善將持續開罰，開罰至第3次後將進行斷水斷電等處分。

許多近期遭檢舉受罰的店家及行為人表示，不了解都市計畫法規與禁止設置之規定，為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，新竹縣政府重申，竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區已公告禁止設置選物販賣機；商業區部分則有距離限制，想要設置與經營選物販賣機店，請務必遵循竹縣各地區都市計畫土地使用分區管制要點，相關規定於新竹縣都市計畫網及都市計畫相關法令，避免因不諳法令規定而遭裁罰，造成不必要損失。

