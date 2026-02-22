連假尾聲！ 返回工作地車潮湧現 公路13處地雷路段易壅塞

公路局建議，用路人出發前可先行查詢周邊交通狀況，視情況調整行程、避免壅塞，並考慮搭乘公共運輸。（圖為公路局提供）

春節連假進入最後一天，交通部高公局預估，今日各地將湧現出遊及返回工作地車潮，省道、銜接國道、通往觀光風景區及新春參拜地點的13處路段易發生超多壅塞情況，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，視情況調整行程、避免壅塞，並考慮搭乘公共運輸。

交通部公路局指出，昨日午後各地出遊及北返車潮湧現，至昨日18時，台1線、台2線、台3線、台9線、台61線、台74線、台88線等多處部分路段仍有車多或壅塞情形。

請繼續往下閱讀...

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛4654班次，疏運99866人；東部國道客運路線共計行駛1627班次，疏運31894人。

公路局預估，今日各地將湧現出遊及返回工作地車潮，省道易壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋北向，台9線蘇花路廊北向，台1線水底寮至楓港路段北向等；銜接國道易壅塞路段，包含台65線國3土城交流道南向、台74線台中環線接國3之霧峰西向等。

另北部地區台2線與台2乙線關渡至淡水路段東向與西向、台2線福隆至大武崙路段東向與西向及台2線福隆路段西向、台9線新店至烏來路段北向、中部及南部地區台3丙線竹山紫南宮路段東向等觀光風景區及新春參拜路段易壅塞。

公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及違規取締等，也建議有旅運需求的民眾，可以搭乘公共運輸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法