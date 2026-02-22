為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    移民署高雄機場「親子友善櫃檯」啟用 提升春節返鄉通關效率

    2026/02/22 09:24 記者洪臣宏／高雄報導
    推嬰兒車旅客於親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

    推嬰兒車旅客於親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

    農曆春節連假今（22）最後一天，高雄機場近日也迎來返鄉人潮，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊投入第一線旅客疏運，自動查驗通關系統（e-Gate）閘道也全線開啟。此外，移民署新設立「親子友善櫃檯」於新春假期正式啟用，提供行動不便、親子同行家庭及孕婦通關服務，旅客也稱讚足感心。

    移民署表示，為營造更便民友善的通關環境，於高雄機場入出境查驗區規劃建置「親子友善櫃檯」，不同於一般查驗櫃檯，親子友善櫃檯高度僅有88公分，小朋友可與移民官面對面互動，讓查驗過程變得更友善溫馨，凡行動不便、未滿2歲嬰幼兒、推嬰兒車、孕婦及單獨搭機旅行兒童皆可使用親子友善櫃檯。

    今年高雄機場每週定期航班量已超越疫情前達814班，較疫情前增加12%，面對出國旅客人潮日益增加，目前移民署已於桃園機場、松山機場、臺中機場、高雄機場及金門水頭港旅客服務中心，全面建置完成新世代e-Gate，只要年滿10歲且身高120公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10秒即可完成便捷的通關服務。

    移民署表示，旅客無論從機場或海港出入境，都能享受智慧貼心的通關體驗，將持續優化通關設備及措施，提供旅客友善便捷的通關服務。

    輪椅旅客於親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

    輪椅旅客於親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

    符合條件旅客可依告示前往親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

    符合條件旅客可依告示前往親子友善櫃檯通關。（移民署提供）

