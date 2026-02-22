春節加菜 彰縣議員賴清美籌高麗菜、玉米各300個助弱勢

彰化縣議員賴清美（左）向菜農豪買300顆高麗菜助弱勢。（賴清美提供）

近期高麗菜盛產，供過於求，為協助菜農解決產量過剩問題，彰化縣議員賴清美大手筆向菜農購買3百顆高麗菜，另從娘家帶來3百支玉米，將在春節假期過後，分送給150戶弱勢家庭，每戶高麗菜與玉米各2個。賴清美說，她向菜農先購買幾個高麗菜回家烹煮，吃起來青脆又甜美，既照顧菜農又照顧弱勢，一舉兩得。

高麗菜進入盛產期，不料產量大增導致市場供過於求，產地價格下跌，讓菜農備感壓力，為避免菜農因高麗菜量多價跌而收入減少，賴清美與助理兒子曾煥燁以實際行動力挺菜農，一口氣向伸港鄉劉姓菜農購買300顆高麗菜，娘家也提供300支玉米共襄盛舉。

菜農說，目前一般市場3顆高麗菜100元，他種植2分多地共5千多顆高麗菜，市場供過於求，價格下跌對他造成衝擊。賴清美說，高麗菜與玉米都將送給家裡有在開伙的弱勢家庭，為他們加菜，讓寒冷的冬天多一份溫暖與關懷。曾煥燁則說，希望透過簡單的行動，為社會注入溫暖。每顆高麗菜都重逾3台斤，賴清美還先買了幾顆回家烹調試吃，品嘗起來清脆又甜美。不僅能力挺農民，更期待凝聚力量，讓這顆「國民蔬菜」遞愛心。

冬季高麗菜清脆甜美。（賴清美提供）

