老舊油車汰換電動車補助 環境部：已逾12萬輛

環境部表示，老舊油車汰舊換電動車媒合機制上路以來，已逾12萬輛車完成汰換；若以汽油小客（貨）車而言，包含減碳獎勵、減空污補助及廢車回收金，可申請1萬6000元。

為落實國家淨零排放目標，環境部持續推動「車輛汰舊換新抵換媒合」政策，若以老舊機車汰換成電動機車為例，每輛至少可領新台幣3300元，其中包括汰換每輛機車最高2000元的減碳收購價金及廢車回收獎勵金300元，以及搭配減空污補助金1000元。

環境部進一步說明，目前在車輛汰舊換新抵換媒合平台上，包含經濟部、台南市政府、高雄市政府等開發單位與地方政府加入收購車輛減碳效益行列。

以高雄市政府經濟發展局楠梓產業園區為例，提出溫室氣體減量效益獎勵金含全國適用方案，汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛1萬3000元，柴油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛為1萬6000元；若是經濟部所提汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛1萬2000元，柴油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛為1萬5000元，同樣為全國適用。

空污減量效益補助金部分，新竹科學園區管理局則針對竹苗至雲嘉南地區的汽油小客（貨）車，汰換為電動車提供每輛5100元的收購補助金；環境部提供全國汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛2000元。

此外，若是廢汽車回收也可申請獎勵金，每輛為1000元。

依此計算，一般的汽油小客車換成電動車，全國不分區減碳獎勵金可領1萬3000元、減空污補助金2000元，再加上廢車回收1000元，合計可申請1萬6000元；倘若是申請竹科針對竹苗至雲嘉南地區所開出的減空污補助金5100元，最高可申請1萬9100元。

環境部指出，自111年啟動媒合機制以來，截至114年底，已成功媒合高達12萬4798輛老舊車輛完成汰換，累積減量效益高達52萬9212公噸碳。

環境部建議民眾或企業，可趁著年初除舊布新的好時機，儘早前往「車輛汰舊換新抵換媒合平台」選擇合適方案提出申請，在換新車過好年的同時，也為國家淨零排放貢獻一份心力。

