    首頁 > 生活

    收假車潮匆匆 別錯過「豐味苗栗」飄香國道

    2026/02/22 08:35 記者蔡政珉／苗栗報導
    收假車潮湧現，別錯過「豐味苗栗」飄香國道。（苗縣府提供）

    春節假期進入尾聲，國道陸續湧現返鄉與收假車潮，不少民眾趁著在高速公路休息區停靠補給時，順手採購伴手禮。苗栗縣政府近年強力推動縣級農產品牌「豐味苗栗」，特別串聯國道西湖服務區與縣內各休閒農業區的「農村小舖」，讓奔波於國道的用路人與走春遊客，都能輕鬆將在地好滋味帶回家。

    苗栗縣長鍾東錦表示，許多農民空有優質作物，卻常因缺乏穩定銷路而吃虧。他強調：「農民不是不努力，是缺一條能把好東西送到消費者手上的路。」縣府推動「豐味苗栗」的核心目的，就是要把這條路「鋪好」，讓支持在地農業變得更簡單。

    農業處指出，西湖服務區是國道重要交通節點，正好承接春節期間龐大的南北往返人流。配合分布於山、海線主要旅遊據點的農村小舖，形成「路上買得到、農村也買得到」的消費動線。民眾不論是在收假北返途中順帶補給，或是在農村賞花採果後入店選購，都能便利地買到最具代表性的苗栗風土味道。

    根據縣府盤點，多處農村小舖在春節期間展現強大的人流優勢。鍾東錦強調，品牌推動需一步步累積口碑，不求一次賣完，但求建立信任感，未來將持續盤點據點，讓「豐味苗栗」成為民眾走進農村或行經苗栗時，自然而然會想帶回家的在地選項，讓支持小農成為國人的生活日常。

