02/22 各報重點新聞一覽

美國最高法院20日判決總統川普對全球課徵關稅逾越權限。川普隨後在白宮召開記者會，宣布對所有國家在常規關稅上加徵10％關稅，自24日生效。（路透）

自由時報

美最高法院判決對等關稅無效 川普改祭全球加徵10％關稅

美國最高法院二十日推翻總統川普的全球關稅，判決他引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵關稅逾越權限。判決出爐數小時後，川普簽署行政命令，對所有國家在常規關稅上加徵十％關稅，為期一五〇天，自二十四日生效。

美方給壓力 民眾黨也自提版本 藍版軍購特別預算 最快24日提出

美國卅七位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣除夕聲明，立院開議後將最優先審議。據了解，國民黨智庫及多位立委都有軍購版本或修正動議，國民黨團最快廿四日確認版本，三月十一日立法院召委選舉結束當天即可排案，但能否在三月底川習會前通過，黨內立委認為還有變數。

初六收假日 國道11易塞路段要注意

春節連假迎來最後一天，將出現北返車潮。交通部高公局預估，今日北向交通量可達平日年平均的一．二倍，達五十三百萬車公里，且國道三號、五號多路段將出現壅塞情形，建議從南部地區北上及行經國道五號北向路段的用路人在上午九時前要出發，自中部地區北上的用路人也建議在中午十二時前出發。

聯合報

關稅風暴再起 川普加徵15％全球關稅

美國總統川普去年援引一九七七年「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）對外國開徵對等關稅，聯邦最高法院廿日裁定川普徵收關稅的手段不合法。他當天隨即宣布，將利用其他法源加徵為期一五○天的百分之十全球性關稅。但不到廿四小時，川普又在社群平台宣布，稅率將立即從百分之十變成百分之十五。

因應情勢 台美貿易協定是否送立院 政院評估

賴清德總統昨晚指出，會密切關注川普政府的後續關稅措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

中國時報

美改課10％全球關稅 啟動301調查

美國聯邦最高法院20日以6比3票裁決，川普總統不得援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國課徵「對等關稅」。川普大為震怒，隨即根據1974年《貿易法》第122條加徵10％的全球關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天，他還指示美國貿易代表署，依同法第301條啟動新一波調查。

政院：評估台美貿易協定是否送立院

美國聯邦最高法院判決美國總統川普據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅無效，川普立刻宣布將依1974年《美國貿易法》122條款，加收10％全球關稅，為期最長150天。行政院21日表示，122條款初判對我國衝擊影響有限，至於已簽訂的台美對等貿易協定，也會再評估是否送立院審議；國民黨則提出4項呼籲，要求政府爭取與美方重啟談判，捍衛台灣經濟利益。

行政院版的1.25兆軍購特別條例被藍白在國會多次封殺，至今未付委；據了解，國民黨智庫及多位立委都有軍購版本或修正動議，國民黨團最快廿四日確認版本。（資料照）

交通部高公局預估，今日初六北向交通量可達平日年平均的一．二倍，達五十三百萬車公里。（記者陳志曲攝）

