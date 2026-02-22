今南部上看30度 本週2波鋒面來襲時間曝

今日各地早晚仍涼，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度，日夜溫差大，民眾早出晚歸請適時增添衣物。（資料照）

中央氣象署指出，今日（22日）白天水氣較少，各地大多為多雲到晴，風向為東南至偏南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，晚起基隆北海岸及大台北地區亦有零星短暫雨。

今日溫度方面，各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度，日夜溫差大，民眾早出晚歸請適時增添衣物。

空氣品質部分，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週一（23日）至週二（24日）白天，各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。低溫預測，本島及澎湖、金門16至20度，馬祖12至13度；高溫方面，北部及東半部24至28度、中南部29至30度，澎湖24至25度，金門22至23度，馬祖15至18度。

週二晚間起至週三（25日），因鋒面通過及東北季風稍增強，北部及宜蘭乍暖還涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。中部以北及宜蘭低溫17至19度，南部、花東及澎湖20至21度，金門15度，馬祖12度；高溫方面，北部及宜蘭22至25度、中南部29至30度，花東25至27度，澎湖25度，金門22度，馬祖15度。

週四（26日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；各地雲量仍多，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週五（27日）將有另一波鋒面影響。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 29 18 ~ 29 20 ~ 28 19 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

