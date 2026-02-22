為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明天開學 台中市幼兒園及公立國小學童每週可領牛奶或豆漿

    2026/02/22 08:31 記者蘇金鳳／台中報導
    台中有鈣讚兌領資訊。（市府提供）

    台中有鈣讚兌領資訊。（市府提供）

    明天高中職以下的學校開學，台中市政府從明天的開學日啟動「寶貝咱ㄟ囝仔－台中有鈣讚計畫」，提供台中市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童美人一週一瓶牛奶或豆漿，讓小朋友健康成長。

    台中市「寶貝咱ㄟ囝仔－台中有鈣讚計畫」自114學年度第2學期正式啟動，計畫投入2.7億元經費，全市24萬名學童在學期中每週可持數位學生證或數位卡證至便利超商兌領 1 瓶鮮奶，若是乳糖不耐症則可兌換豆漿。

    台中市教育局長蔣偉民表示，7至12歲是骨骼與身高快速發育的重要階段，但國內學童乳品與鈣質攝取普遍不足，市府考量中央政策停辦後的銜接需求，決定自行編列預算推動「台中有鈣讚」，確保學童營養來源不中斷，也讓家長更安心。

    為避免造成老師的行政負擔，教育局指出，此計畫採數位化兌換方式，國小學生可持數位學生證，幼兒園幼生使用「台中有鈣讚數位卡證」，至全台指定通路門市7大通路，包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社的全台門市兌兌換，每週限領1瓶，流程簡單又便利。

    另外，對於偏鄉地區的學校會面臨附近無便利商店有兌換不便問題，教育局表示，學校會自行辦理，以確保每一位孩子都能順利領到乳品。

    週一開學日，台中市政府啟動台中有鈣讚計畫。（記者蘇金鳳攝）

    週一開學日，台中市政府啟動台中有鈣讚計畫。（記者蘇金鳳攝）

