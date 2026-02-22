南投燈會SUP立式划槳體驗 探索南投版亞馬遜河

南投貓羅溪長滿高莖植物與浮萍，在河道體驗SUP立式划槳，彷彿置身南美洲亞馬遜河。（南投縣政府提供）

南投燈會結合時下新興的水域運動，在貓羅溪提供民眾免費體驗SUP（Stand Up Paddle）立式划槳，由於貓羅溪河道兩旁長滿高莖植物及浮萍，且不時可見魚兒悠游其中，生態資源豐富，讓體驗SUP的民眾，彷彿有置身南美洲亞馬遜河的錯覺。

南投縣政府為讓南投燈會活動更多元，燈會期間除於貓羅溪高灘地設置花海景觀及水舞劇場外，也規劃「貓羅溪SUP立式划槳免費體驗活動」，民眾除可於白天體驗玩SUP立式划槳，夜間還有全國首創的SUP-LED藝術七彩炫麗燈光展，透過SUP花朵造型水上燈光裝置藝術與水面倒影效果，營造科技與藝術交織的夢幻光影視覺，並與周邊燈區相互呼應，形成動靜交融的水岸光廊。

縣政府表示，SUP立式划槳近年來深受各年齡層喜愛，操作簡易、安全性高，適合親子同遊與團體體驗。由於貓羅溪水舞區旁水域水流穩定、視野開闊，在專業教練團隊指導下，民眾可安全體驗划槳樂趣，並從水面視角欣賞美麗的溪岸景觀，加上貓羅溪河道兩旁長滿高莖植物及布滿浮萍，且不時可見魚兒悠游其中，令人驚喜，有教練形容宛如南投版的亞馬遜河，在溪中玩SUP，更增添些許探險趣味。

縣府指出，立式划槳活動採現場報名，每日規劃5個梯次，名額有限，額滿為止，民眾可提早到場報名參與。

南投貓羅溪生態資源豐富，不時可見魚兒悠游其中。（南投縣政府提供）

南投燈會SUP立式划槳體驗，安排專業教練團隊指導。（南投縣政府提供）

南投燈會首創SUP-LED藝術七彩炫麗燈光展，與周邊燈區相互呼應，形成動靜交融的水岸光廊。（南投縣政府提供）

