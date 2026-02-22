馬年4生肖犯太歲 廖大乙教你DIY手機安太歲

今年「丙午」馬年，值年太歲為文哲大將軍。（記者張協昇攝）

今年「丙午」馬年，有馬、鼠、兔、雞四生肖犯太歲，許多犯太歲民眾早在過年前即紛紛前往廟宇安太歲、求平安，民俗專家廖大乙表示，尚未安太歲民眾，可於元宵節前自行在家中DIY安太歲，尤其現代社會人手一機，也可將太歲符設為手機桌布當作護身符，也藉此每天提醒自己諸惡莫作、眾善奉行，效果會更好。

廖大乙說， 俗話說︰「太歲當頭坐，無喜必有禍」，犯太歲民眾流年不利，無論健康、家庭或工作事業，該年整體運勢恐容易出現波折、阻礙，因此最好能到住家附近常去拜拜的廟宇安太歲。但如果尚未安太歲的民眾，其實也可以自行在家中DIY安太歲。

廖大乙進一步指出，早年農村社會，家家戶戶都設有神明廳，許多民眾其實都自行在家中安太歲，因而迄今許多大廟送給信眾的農民曆，都會附上太歲符，家中有神明廳的民眾，只要剪下太歲符，寫上犯太歲家人姓名，貼在面向神明廳右側的牆壁上（與供奉的神佛同位），點一柱清香或雙手合十敬拜叩謝太歲君保佑，即完成安奉太歲儀式，但注意太歲符的高度不可高過神像，若家中沒有神明廳，可在客廳或書房找一面乾淨的牆，將太歲符貼在高過自己視線的地方。

廖大乙強調，在家中安太歲最大好處，是能讓自己每天看到太歲符後，提醒自己謹言慎行，凡事心存善念及多布施行善，以求逢凶化吉、扭轉運勢，尤其現代人離不開行動電話，手機可說與一個人的日常生活、甚至工作事業息息相關，因此民眾也可以拍下太歲符設為手機桌布，更能隨時發揮提醒作用。

以上為民俗說法 僅供參考

民俗專家廖大乙表示，民眾可以剪下太歲符，自行在家中DIY安太歲。 （記者張協昇攝）

民俗專家廖大乙表示，現代社會人手一機，民眾可將太歲符設為手機桌布當作護身符。（記者張協昇攝）

