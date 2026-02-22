今天收假！中部今起恐連3天空品「橘色提醒」

今起3日中部空品預報有轉差疑慮。（市府提供）

今天是９天農曆假期的最後一天，但是依環境部及中央氣象署預報資料顯示，今（22）日起因環境風場變化及微量境外污染影響，未來3日中部空品皆可能達「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒，台中市政府已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，在上班前一日，請敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

台中市環保局指出，今日環境風場轉為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，23日及24日環境風場為偏東風至東南風，東風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升。

面對空品變差，環保局指出，市府已啟動應變措施，其中包含請中火降載減污、針對大型固定源加強查核及通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；另也加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動污染源；對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散污染，後續將視空品變化情形調整應變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法