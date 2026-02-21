鹿野聖安宮擲筊挑戰百萬無人成功 廟方宣布明年加碼至200萬

聖安宮擲筊杯大賽最後一位挑戰者。（記者黃明堂攝）

​為期5天的台東鹿野鄉聖安宮「新春擲筊挑戰賽」於今日大年初五（2月21日）正式劃下句點。這場標榜「挑戰連擲20聖筊抱走百萬」的年度盛事，自大年初一開賽以來，每日上午與下午場次皆湧現排隊人潮，總計吸引約3000名來自全國各地的信眾前來試手氣，熱鬧非凡，但無人成功，最多僅12杯，廟方預告明年加碼到200萬元。

​雖然神桌上疊得整齊厚實的百萬現金磚依然守在媽祖膝下，未能由「天選之人」抱走，但今年賽況依然激烈。最終的最高紀錄保持者停留在大年初一所創下的連續12個聖筊，該名幸運信眾在眾人屏息見證下，穩穩地抱走了5萬元發財金。許多參賽民眾在挑戰失敗後紛紛感嘆「難度真的太高了」，有人笑稱連擲5、6個聖筊就已經心跳加速、手心冒汗，要闖過20關簡直需要超乎常人的運氣與定力。

​雖然百萬大獎今年依舊「從缺」，但看著信眾們帶著家人一起向媽祖祈福、領取小金錢龜。在今日閉幕時廟方宣布：有感於信眾的支持，明年聖安宮將規劃擴大規模，並將最高獎金直接翻倍，從100萬加碼至「200萬元」，挑戰難度也可能研議微調，務必讓更多人有機會抱回大紅包。

​這場結合了宗教信仰、民俗藝陣與心理博弈的新春活動，已然成為台東鹿野的春節招牌。廟方表示，未來將持續精進活動內容，期待明年春節再次邀請全國民眾來到聖安宮，在媽祖的見證下，再次挑戰改寫歷史。

廟方預告明年加碼到200萬元。（記者黃明堂攝）

