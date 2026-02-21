新北三峽李梅樹紀念館3/1起暫停營運 新館2029年完工

位於新北市三峽區的李梅樹紀念館，今發出休館公告，現址將自3月1日起暫停對外營運，待位在三峽台北大學校區的新館於2029年完工。（圖翻攝自李梅樹紀念館網站）

位於新北市三峽區的李梅樹紀念館，今天發出休館公告指出，紀念館現址將自3月1日起暫停對外營運，原有值勤、導覽及相關志工服務一併暫停，等待位在三峽台北大學校區的「李梅樹紀念館」新館於2029年完工，館方指出「請與我們共同期待李梅樹紀念館的下一個里程碑」，休館公告發布後，網友紛紛在臉書粉專表達祝福、不捨與感謝之意。

李梅樹紀念館1990年初設於當時的三峽鎮，原名為「劉清港醫師李梅樹教授昆仲紀念館」，1995年4月遷到現址的三峽區中華路43巷10號，並正式定名為李梅樹紀念館」，設立宗旨在紀念在地畫家李梅樹（1902-1983），其生前致力於藝術創作，美術運動，畢生堅持以東京美術學校習得的寫實路線，擁抱台灣鄉土之美，被稱為台灣美術運動中的「萬里長城」，李梅樹曾投入三峽祖師廟的重建工程，並曾任當時的縣議員及農會理事長，身兼藝術家、教育家與廟宇建築家等多重身分，服務鄉里。

李梅樹紀念館今天分別在官網、臉書粉專發布休館公告指出，感謝大家一路支持李梅樹紀念館，為了能提供鄉親更好的展覽空間與服務品質，也為了讓紀念館能陪伴子子孫孫走得更長遠，新館籌備期間，「李梅樹紀念館」現址將自3月1日起全面暫停對外運營，未來將不定期以不同形式與各位老朋友們驚喜相聚。

館方公告說明，坐落在三峽台北大學校區的「李梅樹紀念館」新館，預計在2029年完工，未來新館計畫結合產學界資源，並延攬專業經營團隊入駐，共同完成讓紀念館發揮具備未來性、藝術性以及社會性的多元教育，與文化傳承的使命。

館方指出，「我們期待未來持續透過李梅樹先生的作品，以及更多國內外優秀藝術創作，繼續在我們所熱愛的三峽土地上，啟發與慰藉更多熱愛藝術的朋友們，讓藝術的火苗一代傳一代，生生不息」。

有網友在臉書粉專留言提到「令人難過和惆悵的消息，感謝景光館長伉儷及景文執行長三十多年來的付出和努力，謝謝您們為台灣美術的付出⋯」、「辛苦了！休息是為了走更遠的路，期待未來新館的到來」。

