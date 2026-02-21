澎湖機場湧收假人潮 2/22、2/23往北高加開班機

澎湖縣政府與立委楊曜服務處積極協調，22、23日將有加班機。（記者劉禹慶攝）

今年春節9天連續假期接近尾聲，今（21）日一早攜家帶眷湧入機場欲搭機返回台灣本島。由於報到率相當高，現場候補旅客希望落空。經立委楊曜服務處主任陳俊廷與澎湖縣政府爭取，明（22）日加開澎湖至台北、後（23）日加開澎湖至高雄加班機。

澎湖航空站表示，今日提供運量：澎湖往台北共25班、提供2388座位數；澎湖往高雄共21班、提供1675座位數；澎湖往台中共12班、提供1136座位數；澎湖往台南共4班、提供280座位數；澎湖往嘉義共1班、提供70座位數，合計63班（其中中型機有11班，分別為A321機型6航班，B738機型5航班），總座位數為5549座位數，到場航班亦同。

由於今日澎湖機場離站航班皆訂位客滿，截至下午2時整，現場各航線等待候補人數合計51位，疏運情形尚屬良好，但因報到率奇高，順利補上機位人數不多，因應春節返程需求增加，立委楊曜服務處與澎湖縣政府持續協調，成功爭取2月22日上午8時澎湖往台北加班機1架次，協助紓解候補壓力。今日下午4時30分起優先開放航空站候補旅客購票，剩餘機位開放華信官網，請有搭機需求民眾把握時間，逕洽航空公司通路訂位購票。

另外，成功再爭取2月23日澎湖往高雄加班機1架次，協助紓解候補壓力。今日晚間6時30起將同步釋出於華信航空官網通路，請有搭機需求民眾把握時間，儘速完成訂位購票。 2月23日早上7時55分澎湖至高雄加班機。

澎湖航空站今日候補旅客不多，但因報到率奇高，都無法如願登機。（記者劉禹慶攝）

