國1彰化入夜湧北返車潮 北斗至彰化系統壅塞

年初五收假日，國1員林段今晚湧北返車潮。（翻攝高速公路1968）

今天大年初五是農曆春節連續假期尾聲，平常例假日與重大節慶都會出現大塞車的國道1號彰化路段，今天上午9時南下、北上路段都難得的出現車輛稀少景象，行車時速可達上百公里，下午仍湧現北返車潮，北上220公里北斗至192公里彰化系統路段出現壅塞，尤以員林段因發生事故車速瞬間降至30多公里，車流恐晚間才會逐漸消化。

今天上午9點中部包括國道1號、3號與省道台74線中彰快速公路，路況都出奇的好，且不僅南下一路順暢，就算北返車潮也未出現，平均行車時速可達100公里以上，有許多用路人選擇提早出發，邊玩邊北返，輕鬆無壓力。

請繼續往下閱讀...

今天大年初五開工日，明天大年初六儘管仍將休假，出遊及北返工作崗位的車潮紛紛出籠，國道1號、3號在上午時分車量尚屬良好，不過中午過後北返車流開始增加，下午5點過後北斗至彰化系統路段，行車時速多在50~70公里之間，當晚車流量更為明顯，員林路段甚至降至僅有30多公里，與南下車道正常的行車時速，呈現明顯對比。

年初五收假日，國1北斗路段今晚湧北返車潮。（翻攝高速公路1968）

春節尾聲，今天傍晚國1彰化路段湧現北返車潮。（翻攝高速公路1968）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法