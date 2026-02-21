為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    媽祖真的來逛街！台中6大百貨擠爆 櫃姐、民眾瘋排「踜轎腳」

    2026/02/21 18:28 記者許國楨／台中報導
    旱溪媽祖遶境中友百貨。（記者許國楨攝）

    旱溪媽祖遶境中友百貨。（記者許國楨攝）

    國家三級古蹟旱溪樂成宮，大年初五舉辦遶境活動，今年依循傳統再度上演話題十足的「媽祖逛百貨」，鑾轎走訪大魯閣新時代、新光三越中港店、Top City大遠百、廣三SOGO百貨、中友百貨及三井Lalaport等6大指標百貨，讓購物人潮瞬間變身信眾海，形成百貨公司裡香火鼎盛的特殊景象。

    今天上午11時鑾轎起駕，沿途鑼鼓喧天、信眾夾道迎接，最吸睛的莫過於由娘子軍扛起的媽祖鑾轎進入百貨商場，民眾突然看見媽祖駕到，紛紛停下腳步，拿起手機記錄，也有人立刻排隊準備「踜轎腳」，祈求新年好運。

    有民眾笑說：「本來只是來吃飯，結果直接遇到媽祖，太幸運了！」也有家長抱著孩子排隊，希望孩子健康平安，第一次參與的年輕族群更直呼新奇，「逛街逛到一半可以祈福，真的很特別！」現場氣氛熱烈，百貨公司瞬間化身臨時香道，人潮層層包圍，櫃姐、顧客與遊客一起雙手合十，畫面相當壯觀。

    百貨業者同樣慎重迎接，不僅設置供桌、鮮花與供品，祈求新的一年業績長紅、生意興隆，員工及櫃姐也利用空檔排隊鑽轎底，祈願工作順利、業績達標，隨著鑾轎逐站巡行，沿途信眾不斷湧入，每到一處都引發拍照與歡呼聲，彷彿宗教嘉年華巡迴商場。許多外地遊客更是慕名而來，直呼「只有台中才看得到媽祖逛百貨」；廟方表示，初五遶境百貨來已成固定傳統，象徵媽祖巡視境內、庇佑百業興旺，也讓信仰貼近民眾生活。

    百貨公司準備供桌香案迎接。（記者許國楨攝）

    百貨公司準備供桌香案迎接。（記者許國楨攝）

    櫃姐排隊「踜轎腳」。（記者許國楨攝）

    櫃姐排隊「踜轎腳」。（記者許國楨攝）

    逛街民眾也瘋排「踜轎腳」。（記者許國楨攝）

    逛街民眾也瘋排「踜轎腳」。（記者許國楨攝）

    圖
    圖 圖 圖
