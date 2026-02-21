為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    收假好天氣！下週二前白天溫暖 3月初北部再降溫

    2026/02/21 17:39 記者林志怡／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    明日就是春節連假最後一天，各地將繼續迎來好天氣。中央氣象署指出，下週二前各地維持多雲到晴的好天氣，且白天感受溫暖，氣溫都可達到25度以上，但日夜溫差較大，民眾早出晚歸務必注意保暖，另下週將有2波鋒面先後影響台灣，且第二波鋒面影響時間較長，3月初北部地區將有較明顯的降溫。

    中央氣象署預報員曾昭誠說明，下週二前天氣狀況大致類似，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，但由於鋒面系統通過台灣北方海面，週日晚間至下週一基隆北海岸、大台北地區有零星小雨，但雨量不會太多。

    曾昭誠表示，下週二晚間至週三期間，受到鋒面通過、東北季風增強影響，北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲；週四因東北季風減弱，雨區縮小至桃園以北、東半部、恆春半島，但受到中層雲系通過影響，中部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲。

    下週五至下週六有另一波鋒面影響、東北季風增強，並持續影響台灣至3月初。曾昭誠說，在此期間的降雨範圍是未來一週最廣的時候，各地都有機會下雨，僅南部平地降雨機率小一些，主要雨區分布在中部以北、東半部、恆春半島等，有局部短暫陣雨，各地未降雨時也將維持多雲的天氣。

    氣溫方面，曾昭誠指出，今日至下週二各地白天氣溫可達25度以上，中南部、台東地區可達到近30度，但夜晚清晨氣溫維持在16至20度左右，日夜溫差可達10至15度；下週三受到東北季風影響，北部、宜蘭地區白天氣溫降至20至22度左右，夜晚清晨氣溫變化不大。

    曾昭誠說，下週四各地白天氣溫回到25度以上，中南部可接近30度，但下週五起受到鋒面影響，北部、宜蘭地區氣溫稍有下降，但僅略降至25度左右，較明顯的降溫預計要等到下週六東北季風增強以後，北部、宜蘭地區白天氣溫下降至20度左右，3月初北部地區氣溫可再下降至16至18度。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    近期日夜溫差分布（圖為中央氣象署提供）

    近期日夜溫差分布（圖為中央氣象署提供）

