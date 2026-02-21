為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    走春1日遊感受山海魅力 新北力推「九份金瓜石水湳洞地質公園」

    2026/02/21 16:47 記者黃政嘉／新北報導
    新北「水湳洞化石坪」位於水湳洞漁港東北側，台2線79.1公里處海邊，是觀察南港層砂岩的最佳教室。（圖由新北市農業局提供）

    新北「水湳洞化石坪」位於水湳洞漁港東北側，台2線79.1公里處海邊，是觀察南港層砂岩的最佳教室。（圖由新北市農業局提供）

    春節9天連假還有明天1天，新北市農業局推薦全家走春1日遊，可到新成立的瑞芳區「九份金瓜石水湳洞地質公園」，結合金瓜石的礦業歷史文化與水湳洞的壯麗海景，加上九份山城風情與豐富小吃及茶文化，適合親子探訪，感受山與海交織的獨特魅力。

    農業局指出，九份金瓜石水湳洞地質公園包含13個核心地質景觀，其中「水湳洞化石坪」位於水湳洞漁港東北側，在台2線79.1公里處海邊，是觀察南港層砂岩的最佳教室，此處可發現盾狀海膽化石與強烈生物擾動痕跡。

    而著名的「黃金瀑布」形成主因為「本山七坑」與「本山六坑」的酸性礦山排水在流經的地方氧化，蓋上1層厚厚的鐵鏽沉澱，進而形成著名的地質景觀。

    另1處熱門景點是獅子岩礦體及俗稱的茶壺山，海拔約600公尺，從金瓜石往山頂望去，山頂形狀像是沒有把手的茶壺而得名，在地形上是重要的地標及地方象徵，走到山頂東邊可眺望太平洋，南望半屏山，還可欣賞到基隆山與浪漫公路，另1側則有陰陽海。

    農業局長諶錫輝表示，「九、金、水」地區在礦業興盛的時代落幕後，留下珍貴的自然地景資產與山海魅力，邀請民眾持續走進這片迷人的山海秘境，若想進一步了解地質公園相關資訊，可至新北市立黃金博物館官網查詢。

    「黃金瀑布」因酸性礦山排水在流經的地方氧化，蓋上1層厚厚的鐵鏽沉澱，進而形成著名的地質景觀。（圖由新北市農業局提供）

    「黃金瀑布」因酸性礦山排水在流經的地方氧化，蓋上1層厚厚的鐵鏽沉澱，進而形成著名的地質景觀。（圖由新北市農業局提供）

    茶壺山海拔約600公尺，從金瓜石往山頂望去，山頂形狀像是一隻沒有把手的茶壺而得名。（圖由新北市農業局提供）

    茶壺山海拔約600公尺，從金瓜石往山頂望去，山頂形狀像是一隻沒有把手的茶壺而得名。（圖由新北市農業局提供）

