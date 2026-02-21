為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    初六北返車潮來了！公路局示警明日7處路段易壅塞

    2026/02/21 16:59 記者林志怡／台北報導
    公路局建議，路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊。（圖為公路局提供）

    公路局建議，路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊。（圖為公路局提供）

    春節連假進入尾聲，今日多處省道出現壅塞，但多數地區交通仍屬順暢，並無重大事故及長時間壅塞情形，但交通部公路局預估明日將有北返車潮出現，台61線、台1線、台9線多處北向路段易有壅塞情況，另銜接國道3號的部分路段也容易出現車多壅塞情況。

    公路局指出，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙及台62線西向七堵至安樂路段、台3線及台3丙線紫南宮周邊路段、台4線龍潭路段、台9線蘇花路廊及南迴路段、台61線玄寶大橋及中彰大橋路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢。

    明（22）日是大年初六，公路局預估將有北返車潮，且省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段。

    銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3號土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段。

    公路局建議，用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛，另依據目前預售情形，西部國道客運尚有55.37%空位，東部國道客運尚有77.87%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

