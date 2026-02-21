彰化花壇250人博杯大戰！ 模具男連擲5聖杯奪冠機車騎回家

花壇鄉58歲經營模具的柯姓民眾（中）連續擲出5杯奪冠，獲得冠軍獎1輛機車。（廟方提供）

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟新春博杯大賽共有250人參賽，經過連續5天的博杯大戰，今天（21日）產生42人進入下午決賽，最終由花壇鄉58歲經營模具的柯姓民眾連續擲出5杯，勇奪冠軍，開心的把最大獎125CC機車騎回家，直呼是最棒的春節大紅包。

金盾城隍廟為回饋廣大信眾長期擁護跟支持，春節期間舉辦博杯送機車活動。初賽時間為2月17日至2月21日，連續博3杯聖杯者即可進入2月21日下午的決賽。

截至今天大年初五上午9點為止，共有42名入圍決賽者參加最終決賽，取博杯最多杯者前23名為得獎者，如遇2位以上同杯則進行PK。博杯大賽一開始戰況就相當激烈，有人才一杯就出局，也有不少人擲出同杯。

最後計算，由花壇鄉柯姓模具業者連續擲出5個聖杯奪冠，他當場開心大叫，旁人也熱烈鼓掌為他感到開心，金盾城隍廟主委陳偉松將冠軍獎品125CC機車贈送給他，他也開心地說，這是最棒的過年紅包。第2名李姓民眾也是花壇鄉人，第3名也是李姓民眾為埔鹽人。

金盾城隍廟博杯大賽今天有42人進入決賽，大賽過程緊張刺激。（廟方提供）

花壇金盾城隍廟博杯大賽，42名決賽者今天展開最終決戰。（廟方提供）

